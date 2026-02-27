Видео
Україна
Видео

Котлеты из куриной печени — простой рецепт, понравится всем

Котлеты из куриной печени — простой рецепт, понравится всем

Дата публикации 27 февраля 2026 15:04
Котлеты из куриной печени — простой рецепт приготовления с фото
Котлеты из куриной печени. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Котлеты из куриной печени получаются нежными, сочными и ароматными, даже если вы обычно не выбираете субпродукты. Благодаря добавлению овощей и сливок они имеют мягкую текстуру и приятный вкус без горечи. Этот рецепт поможет легко приготовить сытное блюдо для обеда или ужина из доступных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриная печень — 400-450 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливки — 2 ст. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • зелень петрушки и укропа — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Тщательно промыть куриную печень, очистить от пленок и прожилок, обсушить бумажными полотенцами. Очистить лук и морковь. Натереть морковь на мелкой терке, лук измельчить ножом или с помощью блендера.

рецепт котлет з печінки
Нарезанная печень. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить печень, лук и морковь в чашу блендера, измельчить до однородной консистенции. Добавить яйцо, сливки, измельченную зелень, соль и черный молотый перец. Перемешать до сочетания ингредиентов. Добавить муку и еще раз перемешать, чтобы масса стала более густой и хорошо держала форму. При необходимости добавить небольшое количество муки для достижения желаемой консистенции.

рецепт печінкових котлет
Морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие котлеты.

смачні печінкові котлети
Приготовление котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Обжаривать на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности в течение нескольких минут.

рецепт печінкових рублених котлет
Жареные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить готовые котлеты на бумажное полотенце для удаления лишнего масла. Подавать горячими с картофельным пюре, кашами или овощными гарнирами.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени

Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или каждый день.

Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.

Вкусный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Очень вкусные и сочные рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети.

Рецепт фирменной намазки №1 — на завтрак для бутербродов.

печень рецепт котлеты обед субпродукты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
