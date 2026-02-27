Котлеты из куриной печени — простой рецепт приготовления с фото

Котлеты из куриной печени. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Котлеты из куриной печени получаются нежными, сочными и ароматными, даже если вы обычно не выбираете субпродукты. Благодаря добавлению овощей и сливок они имеют мягкую текстуру и приятный вкус без горечи. Этот рецепт поможет легко приготовить сытное блюдо для обеда или ужина из доступных ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриная печень — 400-450 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

сливки — 2 ст. л.;

мука — 2 ст. л.;

зелень петрушки и укропа — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Тщательно промыть куриную печень, очистить от пленок и прожилок, обсушить бумажными полотенцами. Очистить лук и морковь. Натереть морковь на мелкой терке, лук измельчить ножом или с помощью блендера.

Нарезанная печень. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить печень, лук и морковь в чашу блендера, измельчить до однородной консистенции. Добавить яйцо, сливки, измельченную зелень, соль и черный молотый перец. Перемешать до сочетания ингредиентов. Добавить муку и еще раз перемешать, чтобы масса стала более густой и хорошо держала форму. При необходимости добавить небольшое количество муки для достижения желаемой консистенции.

Морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие котлеты.

Приготовление котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Обжаривать на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности в течение нескольких минут.

Жареные котлеты. Фото: smakuiemo.com.ua

Выложить готовые котлеты на бумажное полотенце для удаления лишнего масла. Подавать горячими с картофельным пюре, кашами или овощными гарнирами.

