Котлеты из куриной печени — простой рецепт приготовления с фото

Котлеты из куриной печени — простой рецепт, понравится всем
Котлеты из куриной печени получаются нежными, сочными и ароматными, даже если вы обычно не выбираете субпродукты. Благодаря добавлению овощей и сливок они имеют мягкую текстуру и приятный вкус без горечи. Этот рецепт поможет легко приготовить сытное блюдо для обеда или ужина из доступных ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриная печень — 400-450 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- сливки — 2 ст. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- зелень петрушки и укропа — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Тщательно промыть куриную печень, очистить от пленок и прожилок, обсушить бумажными полотенцами. Очистить лук и морковь. Натереть морковь на мелкой терке, лук измельчить ножом или с помощью блендера.
Переложить печень, лук и морковь в чашу блендера, измельчить до однородной консистенции. Добавить яйцо, сливки, измельченную зелень, соль и черный молотый перец. Перемешать до сочетания ингредиентов. Добавить муку и еще раз перемешать, чтобы масса стала более густой и хорошо держала форму. При необходимости добавить небольшое количество муки для достижения желаемой консистенции.
Разогреть сковороду с растительным маслом. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие котлеты.
Обжаривать на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон. Уменьшить огонь, накрыть крышкой и довести до готовности в течение нескольких минут.
Выложить готовые котлеты на бумажное полотенце для удаления лишнего масла. Подавать горячими с картофельным пюре, кашами или овощными гарнирами.
