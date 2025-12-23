Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Печеночный торт "по-деревенски" — понадобится 500 г печени

Печеночный торт "по-деревенски" — понадобится 500 г печени

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 15:04
Печеночный торт по-деревенски — простой рецепт из говяжьей печени
Печеночный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Печеночный торт по-деревенски — это проверенная классика, которая никогда не надоедает. Нежные печеночные блины, ароматная овощная начинка и минимум простых ингредиентов. Такое блюдо уместно и на праздничном столе, и для семейного ужина, когда хочется чего-то сытного и домашнего.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • говяжья печень — 400-500 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 1 ст.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • масло — для жарки.

Для начинки:

  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу;
  • масло — для обжаривания;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Говяжью печень нарезать небольшими кусочками и измельчить блендером до полностью однородной массы. При необходимости можно воспользоваться мясорубкой, но блендер дает более нежную текстуру.

рецепт пічінкового торта
Печеночная масса. Фото: gospodynka.com.ua

К печеночной массе добавить соль, яйца и молоко, тщательно перемешать венчиком. Постепенно добавить муку, снова хорошо вымешать, после чего процедить тесто через сито. Это сделает блины тонкими и нежными. В конце добавить растительное масло и перемешать. Тесто должно быть жидким — именно такая консистенция идеальна для печеночных блинов.

простий рецепт пічінкового торта
Сорква и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо разогреть сковороду, слегка смазать маслом и выпекать блины с обеих сторон до готовности. Выпекать все блины, пока тесто не закончится. Из этого количества обычно получается около 12-14 тонких блинов. Для начинки мелко нарезать лук и обжарить его на небольшом количестве масла до прозрачности. Морковь натереть на мелкой терке, добавить к луку, обжарить до мягкости, приправить солью и перцем. Снять с огня и полностью остудить. К холодной овощной массе добавить майонез и измельченный чеснок, тщательно перемешать.

святковий рецепт пічінкового торта
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для формирования торта выложить первый печеночный блинчик на тарелку, смазать тонким слоем майонеза, равномерно распределить начинку. Повторять слои, пока не закончатся блины. Верхний блинчик смазать майонезом. По желанию можно украсить тертым яйцом или зеленью. Поставить печеночный торт в холодильник минимум на 1 час, чтобы он хорошо пропитался и стал еще более нежным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени

Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или каждый день.

Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.

Вкусный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Очень вкусные и сочные рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети.

Рецепт фирменной намазки №1 — на завтрак для бутербродов.

печень рецепт закуска субпродукты печеночный торт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации