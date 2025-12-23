Печеночный торт по-деревенски — простой рецепт из говяжьей печени

Печеночный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Печеночный торт по-деревенски — это проверенная классика, которая никогда не надоедает. Нежные печеночные блины, ароматная овощная начинка и минимум простых ингредиентов. Такое блюдо уместно и на праздничном столе, и для семейного ужина, когда хочется чего-то сытного и домашнего.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

говяжья печень — 400-500 г;

соль — 1 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

молоко — 1 ст.;

мука — 1 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

масло — для жарки.

Для начинки:

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу;

масло — для обжаривания;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — по своему вкусу.

Способ приготовления

Говяжью печень нарезать небольшими кусочками и измельчить блендером до полностью однородной массы. При необходимости можно воспользоваться мясорубкой, но блендер дает более нежную текстуру.

Печеночная масса. Фото: gospodynka.com.ua

К печеночной массе добавить соль, яйца и молоко, тщательно перемешать венчиком. Постепенно добавить муку, снова хорошо вымешать, после чего процедить тесто через сито. Это сделает блины тонкими и нежными. В конце добавить растительное масло и перемешать. Тесто должно быть жидким — именно такая консистенция идеальна для печеночных блинов.

Сорква и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо разогреть сковороду, слегка смазать маслом и выпекать блины с обеих сторон до готовности. Выпекать все блины, пока тесто не закончится. Из этого количества обычно получается около 12-14 тонких блинов. Для начинки мелко нарезать лук и обжарить его на небольшом количестве масла до прозрачности. Морковь натереть на мелкой терке, добавить к луку, обжарить до мягкости, приправить солью и перцем. Снять с огня и полностью остудить. К холодной овощной массе добавить майонез и измельченный чеснок, тщательно перемешать.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для формирования торта выложить первый печеночный блинчик на тарелку, смазать тонким слоем майонеза, равномерно распределить начинку. Повторять слои, пока не закончатся блины. Верхний блинчик смазать майонезом. По желанию можно украсить тертым яйцом или зеленью. Поставить печеночный торт в холодильник минимум на 1 час, чтобы он хорошо пропитался и стал еще более нежным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени

Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или каждый день.

Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.

Вкусный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

Очень вкусные и сочные рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети.

Рецепт фирменной намазки №1 — на завтрак для бутербродов.