Печінковий торт по-сільському — простий рецепт з яловичої печінки

Печінковий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Печінковий торт по-сільському — це перевірена класика, яка ніколи не набридає. Ніжні печінкові млинці, ароматна овочева начинка та мінімум простих інгредієнтів. Така страва доречна і на святковому столі, і для сімейної вечері, коли хочеться чогось ситного й домашнього.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яловича печінка — 400–500 г;

сіль — 1 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

молоко — 1 скл.;

борошно — 1 скл.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

олія — для смаження.

Для начинки:

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку;

олія — для обсмажування;

часник — 2 зубчики;

майонез — до свого смаку.

Спосіб приготування

Яловичу печінку нарізати невеликими шматочками та подрібнити блендером до повністю однорідної маси. За потреби можна скористатися м’ясорубкою, але блендер дає більш ніжну текстуру.

Печінкова маса. Фото: gospodynka.com.ua

До печінкової маси додати сіль, яйця та молоко, ретельно перемішати вінчиком. Поступово додати борошно, знову добре вимішати, після чого процідити тісто через сито. Це зробить млинці тонкими та ніжними. В кінці додати рослинну олію й перемішати. Тісто має бути рідким — саме така консистенція ідеальна для печінкових млинців.

Сорква та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Добре розігріти сковороду, злегка змастити олією та випікати млинці з обох боків до готовності. Випікати всі млинці, поки тісто не закінчиться. З цієї кількості зазвичай виходить близько 12–14 тонких млинців. Для начинки дрібно нарізати цибулю та обсмажити її на невеликій кількості олії до прозорості. Моркву натерти на дрібній тертці, додати до цибулі, обсмажити до м’якості, приправити сіллю та перцем. Зняти з вогню й повністю остудити. До холодної овочевої маси додати майонез і подрібнений часник, ретельно перемішати.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для формування торта викласти перший печінковий млинець на тарілку, змастити тонким шаром майонезу, рівномірно розподілити начинку. Повторювати шари, поки не закінчаться млинці. Верхній млинець змастити майонезом. За бажанням можна прикрасити тертим яйцем або зеленню. Поставити печінковий торт у холодильник щонайменше на 1 годину, щоб він добре просочився та став ще ніжнішим.

