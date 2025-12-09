Печінкові січеники — рецепти смачної страви для всієї родини

Печінкові "січеники" — ніхто не вірить, що виходить так смачно
Печінкові "січеники" — це страва, яка дивує своєю ніжністю та ароматом. Завдяки додаванню яблука та обсмажених овочів печінка виходить соковитою, а невеликі оладки готуються швидко та легко. Страва ідеально підходить для сімейної вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряча печінка — 500 г;
- яблуко — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- вівсяне борошно — 4 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- олія — для смаження;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на середній або великій тертці. Обсмажити цибулю та моркву на олії до м’якості й легкого золотистого кольору, підсолити та поперчити, дати повністю охолонути.
Печінку помити, очистити від плівок і нарізати дрібними шматочками. Яблуко очистити від шкірки та серцевини, нарізати кубиками середнього розміру і додати до печінки.
До печінки з яблуком додати обсмажені овочі, розбити яйця, додати вівсяне борошно та майонез, посолити та поперчити. Добре вимішати до однорідної маси.
Сковороду розігріти з олією. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити 2–3 хвилини з кожного боку, не перетримуючи, щоб печінка залишалася соковитою.
