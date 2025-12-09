Відео
Відео

Печінкові "січеники" — ніхто не вірить, що виходить так смачно

Печінкові "січеники" — ніхто не вірить, що виходить так смачно

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 21:04
Печінкові січеники — рецепти смачної страви для всієї родини
Печінкові "січеники". Фото: smachnenke.com.ua

Печінкові "січеники" — це страва, яка дивує своєю ніжністю та ароматом. Завдяки додаванню яблука та обсмажених овочів печінка виходить соковитою, а невеликі оладки готуються швидко та легко. Страва ідеально підходить для сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 500 г;
  • яблуко — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • вівсяне борошно — 4 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • олія — для смаження;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на середній або великій тертці. Обсмажити цибулю та моркву на олії до м’якості й легкого золотистого кольору, підсолити та поперчити, дати повністю охолонути.

рецепт печінкових котлет
Печінка та яблуко. Фото: smachnenke.com.ua

Печінку помити, очистити від плівок і нарізати дрібними шматочками. Яблуко очистити від шкірки та серцевини, нарізати кубиками середнього розміру і додати до печінки.

смачні печінкові котлети
Котлети на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

До печінки з яблуком додати обсмажені овочі, розбити яйця, додати вівсяне борошно та майонез, посолити та поперчити. Добре вимішати до однорідної маси.

як приготувати печінкові котлети
Печінкові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду розігріти з олією. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити 2–3 хвилини з кожного боку, не перетримуючи, щоб печінка залишалася соковитою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день. 

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів. 

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Дуже смачні та соковиті рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти. 

Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів. 

Вечеря печінка рецепт котлети субпродукти
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
