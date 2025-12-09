Печінкові січеники — рецепти смачної страви для всієї родини

Печінкові "січеники". Фото: smachnenke.com.ua

Печінкові "січеники" — це страва, яка дивує своєю ніжністю та ароматом. Завдяки додаванню яблука та обсмажених овочів печінка виходить соковитою, а невеликі оладки готуються швидко та легко. Страва ідеально підходить для сімейної вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряча печінка — 500 г;

яблуко — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

вівсяне борошно — 4 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

олія — для смаження;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на середній або великій тертці. Обсмажити цибулю та моркву на олії до м’якості й легкого золотистого кольору, підсолити та поперчити, дати повністю охолонути.

Печінка та яблуко. Фото: smachnenke.com.ua

Печінку помити, очистити від плівок і нарізати дрібними шматочками. Яблуко очистити від шкірки та серцевини, нарізати кубиками середнього розміру і додати до печінки.

Котлети на пательні. Фото: smachnenke.com.ua

До печінки з яблуком додати обсмажені овочі, розбити яйця, додати вівсяне борошно та майонез, посолити та поперчити. Добре вимішати до однорідної маси.

Печінкові котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду розігріти з олією. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі оладки. Смажити 2–3 хвилини з кожного боку, не перетримуючи, щоб печінка залишалася соковитою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день.

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів.

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.

Дуже смачні та соковиті рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти.

Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів.