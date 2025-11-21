Відео
Дата публікації: 21 листопада 2025 16:04
Оновлено: 15:53
Печінковий торт — рецепт з ніжними млинцями та начинкою
Печінковий торт. Фото: кадр з відео

Цей печінковий торт змінить ваше уявлення про класичну закуску та подарує неймовірну ніжність у кожному шматочку. Тонкі млинці з печінки поєднуються з ароматною начинкою та легким вершковим кремом, створюючи по-справжньому святковий смак. Страва водночас бюджетна, ефектна й дуже ситна, тому вона чудово підходить для будь-якого застілля. Якщо ви шукали найвдаліший рецепт печінкового торта — цей варіант точно стане улюбленим.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печінка — 500 г;
  • цибуля — 150 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • молоко — 150 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 100 г.

Для начинки:

  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 250–300 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • крем-сир типу філадельфія — 300 г;
  • майонез — 40 г;
  • часник — 1 зуб.

Для оздоблення:

  • яйця — 4 шт.

Спосіб приготування

Печінку подрібнити у блендері разом із цибулею до стану гладкої маси. Додати яйце, молоко, сіль, мелений перець і борошно, після чого ретельно перемішати, щоб тісто стало однорідним.

рецепт печінкового торта
Печінка та борошно. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду й випікати тонкі печінкові млинці, даючи їм злегка підрум’янитися з обох боків. Перекласти готові млинці на тарілку та повністю остудити.

смачний печінковий торт
Печінкові млинці. Фото: кадр з відео

Для начинки натерти моркву на крупній тертці й обсмажити її разом із цибулею до м’якості. Додати сіль і дати начинці охолонути. Окремо змішати крем-сир із майонезом та подрібненим часником, щоб отримати ніжний крем для прошарування.

печінковий торт на закуску рецепт
Приготування печінкового торта. Фото: кадр з відео

Зібрати торт, чергуючи печінкові млинці з овочевою начинкою та сирним кремом. Верх і боки покрити тонким шаром крему. Яйця відварити, охолодити, натерти та посипати поверхню торта для красивого оздоблення. Страва виходить ніжною, насиченою та святковою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день. 

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів. 

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Дуже смачні та соковиті рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти. 

Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів. 

печінка торт рецепт закуска печінковий торт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
