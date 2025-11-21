Печінковий торт — рецепт з ніжними млинцями та начинкою

Печінковий торт — такого ви ще не їли, смачний і вдалий рецепт
Цей печінковий торт змінить ваше уявлення про класичну закуску та подарує неймовірну ніжність у кожному шматочку. Тонкі млинці з печінки поєднуються з ароматною начинкою та легким вершковим кремом, створюючи по-справжньому святковий смак. Страва водночас бюджетна, ефектна й дуже ситна, тому вона чудово підходить для будь-якого застілля. Якщо ви шукали найвдаліший рецепт печінкового торта — цей варіант точно стане улюбленим.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- печінка — 500 г;
- цибуля — 150 г;
- яйце — 1 шт.;
- молоко — 150 мл.;
- сіль — 1 ч. л.;
- мелений перець — 0,5 ч. л.;
- борошно — 100 г.
Для начинки:
- морква — 2 шт.;
- цибуля — 250–300 г;
- сіль — до свого смаку;
- крем-сир типу філадельфія — 300 г;
- майонез — 40 г;
- часник — 1 зуб.
Для оздоблення:
- яйця — 4 шт.
Спосіб приготування
Печінку подрібнити у блендері разом із цибулею до стану гладкої маси. Додати яйце, молоко, сіль, мелений перець і борошно, після чого ретельно перемішати, щоб тісто стало однорідним.
Розігріти сковороду й випікати тонкі печінкові млинці, даючи їм злегка підрум’янитися з обох боків. Перекласти готові млинці на тарілку та повністю остудити.
Для начинки натерти моркву на крупній тертці й обсмажити її разом із цибулею до м’якості. Додати сіль і дати начинці охолонути. Окремо змішати крем-сир із майонезом та подрібненим часником, щоб отримати ніжний крем для прошарування.
Зібрати торт, чергуючи печінкові млинці з овочевою начинкою та сирним кремом. Верх і боки покрити тонким шаром крему. Яйця відварити, охолодити, натерти та посипати поверхню торта для красивого оздоблення. Страва виходить ніжною, насиченою та святковою.
