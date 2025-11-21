Печеночный торт — рецепт с нежными блинчиками и начинкой

Печеночный торт. Фото: кадр из видео

Этот печеночный торт изменит ваше представление о классической закуске и подарит невероятную нежность в каждом кусочке. Тонкие блины из печени сочетаются с ароматной начинкой и легким сливочным кремом, создавая по-настоящему праздничный вкус. Блюдо одновременно бюджетное, эффектное и очень сытное, поэтому оно отлично подходит для любого застолья. Если вы искали самый удачный рецепт печеночного торта — этот вариант точно станет любимым.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

печень — 500 г;

лук репчатый — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 150 мл.;

соль — 1 ч. л.;

молотый перец — 0,5 ч. л.;

мука — 100 г.

Для начинки:

морковь — 2 шт.;

лук — 250-300 г;

соль — по своему вкусу;

крем-сыр типа филадельфия — 300 г;

майонез — 40 г;

чеснок — 1 зуб.

Для украшения:

яйца — 4 шт.

Способ приготовления

Печень измельчить в блендере вместе с луком до состояния гладкой массы. Добавить яйцо, молоко, соль, молотый перец и муку, после чего тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.

Печень и мука. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду и выпекать тонкие печеночные блины, давая им слегка подрумяниться с обеих сторон. Переложить готовые блины на тарелку и полностью остудить.

Печеночные блинчики. Фото: кадр из видео

Для начинки натереть морковь на крупной терке и обжарить ее вместе с луком до мягкости. Добавить соль и дать начинке остыть. Отдельно смешать крем-сыр с майонезом и измельченным чесноком, чтобы получить нежный крем для прослойки.

Приготовление печеночного торта. Фото: кадр из видео

Собрать торт, чередуя печеночные блинчики с овощной начинкой и творожным кремом. Верх и бока покрыть тонким слоем крема. Яйца отварить, охладить, натереть и посыпать поверхность торта для красивой отделки. Блюдо получается нежным, насыщенным и праздничным.

