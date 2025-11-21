Видео
Печеночный торт — такого вы еще не ели, вкусный и удачный рецепт

Дата публикации 21 ноября 2025 16:04
обновлено: 15:53
Печеночный торт — рецепт с нежными блинчиками и начинкой
Печеночный торт. Фото: кадр из видео

Этот печеночный торт изменит ваше представление о классической закуске и подарит невероятную нежность в каждом кусочке. Тонкие блины из печени сочетаются с ароматной начинкой и легким сливочным кремом, создавая по-настоящему праздничный вкус. Блюдо одновременно бюджетное, эффектное и очень сытное, поэтому оно отлично подходит для любого застолья. Если вы искали самый удачный рецепт печеночного торта — этот вариант точно станет любимым.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • печень — 500 г;
  • лук репчатый — 150 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 150 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • мука — 100 г.

Для начинки:

  • морковь — 2 шт.;
  • лук — 250-300 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • крем-сыр типа филадельфия — 300 г;
  • майонез — 40 г;
  • чеснок — 1 зуб.

Для украшения:

  • яйца — 4 шт.

Способ приготовления

Печень измельчить в блендере вместе с луком до состояния гладкой массы. Добавить яйцо, молоко, соль, молотый перец и муку, после чего тщательно перемешать, чтобы тесто стало однородным.

рецепт печінкового торта
Печень и мука. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду и выпекать тонкие печеночные блины, давая им слегка подрумяниться с обеих сторон. Переложить готовые блины на тарелку и полностью остудить.

смачний печінковий торт
Печеночные блинчики. Фото: кадр из видео

Для начинки натереть морковь на крупной терке и обжарить ее вместе с луком до мягкости. Добавить соль и дать начинке остыть. Отдельно смешать крем-сыр с майонезом и измельченным чесноком, чтобы получить нежный крем для прослойки.

печінковий торт на закуску рецепт
Приготовление печеночного торта. Фото: кадр из видео

Собрать торт, чередуя печеночные блинчики с овощной начинкой и творожным кремом. Верх и бока покрыть тонким слоем крема. Яйца отварить, охладить, натереть и посыпать поверхность торта для красивой отделки. Блюдо получается нежным, насыщенным и праздничным.

печень торт рецепт закуска печеночный торт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
