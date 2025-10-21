Видео
Видео

Рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 21:04
обновлено: 20:40
Рубленые котлеты из печени — рецепт приготовления нежного домашнего блюда с фото
Рубленые котлеты из печени. Фото: smakuiemo.com.ua

Рубленые котлеты из печени — это блюдо, которое приятно удивит даже тех, кто обычно обходит печень стороной. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов они получаются мягкие, сочные и без горечи. Простой рецепт, который подарит домашний уют и станет любимым в вашем меню.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • печень — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль, специи — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть немного масла, обжарить овощи до мягкости и легкого золотистого цвета, затем дать им остыть.

рецепт печінкових котлет
Морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Печень промыть, очистить от пленок и нарезать мелкими кусочками. Добавить обжаренные овощи, яйцо, измельченный чеснок, муку, соль и специи по своему вкусу. Все тщательно перемешать до однородной массы и оставить на несколько минут, чтобы смесь настоялась.

рецепт котлет з печінки
Печень и зажарка. Фото: smakuiemo.com.ua

На разогретую сковороду с маслом выкладывать ложкой порции фарша, формируя котлеты. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

смажені печінкові котлети
Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Блюдо получается чрезвычайно нежное, ароматное и сочное. Рубленые котлеты из печени прекрасно сочетаются как горячими с гарниром, так и холодными — в бутербродах или как закуска.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные, с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
