Рубленые котлеты из печени — рецепт приготовления нежного домашнего блюда с фото

Рубленые котлеты из печени — это блюдо полюбят и взрослые, и дети
Рубленые котлеты из печени — это блюдо, которое приятно удивит даже тех, кто обычно обходит печень стороной. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов они получаются мягкие, сочные и без горечи. Простой рецепт, который подарит домашний уют и станет любимым в вашем меню.
Вам понадобится:
- печень — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- чеснок — несколько зубчиков;
- мука — 2 ст. л.;
- соль, специи — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть немного масла, обжарить овощи до мягкости и легкого золотистого цвета, затем дать им остыть.
Печень промыть, очистить от пленок и нарезать мелкими кусочками. Добавить обжаренные овощи, яйцо, измельченный чеснок, муку, соль и специи по своему вкусу. Все тщательно перемешать до однородной массы и оставить на несколько минут, чтобы смесь настоялась.
На разогретую сковороду с маслом выкладывать ложкой порции фарша, формируя котлеты. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Блюдо получается чрезвычайно нежное, ароматное и сочное. Рубленые котлеты из печени прекрасно сочетаются как горячими с гарниром, так и холодными — в бутербродах или как закуска.
