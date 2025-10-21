Рубленые котлеты из печени — рецепт приготовления нежного домашнего блюда с фото

Рубленые котлеты из печени. Фото: smakuiemo.com.ua

Рубленые котлеты из печени — это блюдо, которое приятно удивит даже тех, кто обычно обходит печень стороной. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов они получаются мягкие, сочные и без горечи. Простой рецепт, который подарит домашний уют и станет любимым в вашем меню.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

печень — 500 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — несколько зубчиков;

мука — 2 ст. л.;

соль, специи — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать мелким кубиком, морковь натереть на терке. На сковороде разогреть немного масла, обжарить овощи до мягкости и легкого золотистого цвета, затем дать им остыть.

Морковь и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Печень промыть, очистить от пленок и нарезать мелкими кусочками. Добавить обжаренные овощи, яйцо, измельченный чеснок, муку, соль и специи по своему вкусу. Все тщательно перемешать до однородной массы и оставить на несколько минут, чтобы смесь настоялась.

Печень и зажарка. Фото: smakuiemo.com.ua

На разогретую сковороду с маслом выкладывать ложкой порции фарша, формируя котлеты. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки на среднем огне. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Котлеты на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Блюдо получается чрезвычайно нежное, ароматное и сочное. Рубленые котлеты из печени прекрасно сочетаются как горячими с гарниром, так и холодными — в бутербродах или как закуска.

