Рублені котлети з печінки — рецепт приготування ніжної домашньої страви з фото

Рублені котлети з печінки. Фото: smakuiemo.com.ua

Рублені котлети з печінки — це страва, яка приємно здивує навіть тих, хто зазвичай обходить печінку стороною. Завдяки правильному поєднанню інгредієнтів вони виходять м’які, соковиті та без гіркоти. Простий рецепт, який подарує домашній затишок і стане улюбленим у вашому меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

печінка — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

часник — кілька зубчиків;

борошно — 2 ст. л.;

сіль, спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібним кубиком, моркву натерти на тертці. На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити овочі до м’якості та легкого золотистого кольору, потім дати їм охолонути.

Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Печінку промити, очистити від плівок і нарізати дрібними шматочками. Додати обсмажені овочі, яйце, подрібнений часник, борошно, сіль і спеції до свого смаку. Усе ретельно перемішати до однорідної маси та залишити на кілька хвилин, щоб суміш настоялася.

Печінка та засмажка. Фото: smakuiemo.com.ua

На розігріту сковороду з олією викладати ложкою порції фаршу, формуючи котлети. Смажити з обох боків до золотистої скоринки на середньому вогні. Готові котлети викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Страва виходить надзвичайно ніжна, ароматна та соковита. Рублені котлети з печінки чудово смакують як гарячими з гарніром, так і холодними — у бутербродах або як закуска.

