Рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти

Дата публікації: 21 жовтня 2025 21:04
Оновлено: 20:40
Рублені котлети з печінки — рецепт приготування ніжної домашньої страви з фото
Рублені котлети з печінки. Фото: smakuiemo.com.ua

Рублені котлети з печінки — це страва, яка приємно здивує навіть тих, хто зазвичай обходить печінку стороною. Завдяки правильному поєднанню інгредієнтів вони виходять м’які, соковиті та без гіркоти. Простий рецепт, який подарує домашній затишок і стане улюбленим у вашому меню.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • печінка — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • часник — кілька зубчиків;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • сіль, спеції — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати дрібним кубиком, моркву натерти на тертці. На сковороді розігріти трохи олії, обсмажити овочі до м’якості та легкого золотистого кольору, потім дати їм охолонути.

рецепт печінкових котлет
Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Печінку промити, очистити від плівок і нарізати дрібними шматочками. Додати обсмажені овочі, яйце, подрібнений часник, борошно, сіль і спеції до свого смаку. Усе ретельно перемішати до однорідної маси та залишити на кілька хвилин, щоб суміш настоялася.

рецепт котлет з печінки
Печінка та засмажка. Фото: smakuiemo.com.ua

На розігріту сковороду з олією викладати ложкою порції фаршу, формуючи котлети. Смажити з обох боків до золотистої скоринки на середньому вогні. Готові котлети викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

смажені печінкові котлети
Котлети на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Страва виходить надзвичайно ніжна, ароматна та соковита. Рублені котлети з печінки чудово смакують як гарячими з гарніром, так і холодними — у бутербродах або як закуска.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті, зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт із фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря печінка рецепт котлети закуска
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
