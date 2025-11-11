Домашний паштет из печени со смородиновым желе — нежный и изысканный рецепт

Домашний паштет из печени и смородинового желе — полезный рецепт
Этот домашний паштет из печени со смородиновым желе — настоящий деликатес, который покоряет с первой ложки. Нежная консистенция, мягкий сливочный вкус и легкая кислинка ягод делают блюдо не только вкусным, но и изысканным. Такой паштет прекрасно сочетается с хрустящим хлебом или тостами, украшая любой стол.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- печень — 800 г;
- лук — 1 крупный;
- морковь — 2 средние (или 1 большая);
- яблоко — 1 шт.;
- сливочное масло — 140 г;
- сливки 20% — 120 мл;
- соль, перец — по своему вкусу.
Для желе:
- смородина (свежая или замороженная) — 350 г;
- вода — 150 мл;
- сахар — 3 ст. л.;
- агар-агар — 1 ч. л. с горкой.
Способ приготовления
Подготовить все ингредиенты. Печень промыть, обсушить бумажным полотенцем. Лук нарезать крупными кусочками, морковь — кружочками, яблоко — дольками без сердцевины.
В форму для запекания выложить печень, морковь, лук и яблоко. Добавить соль, перец, сливки и кусочки сливочного масла. Запекать при 180°C около одного часа, пока печень не станет мягкой.
Готовые ингредиенты переложить в глубокую миску и взбить блендером до однородной, кремовой консистенции. Дать паштету немного остыть, затем разложить по банкам или формам, оставляя место для желе.
Для желе в небольшой кастрюле смешать смородину с водой, довести до кипения и варить 10-12 минут. Добавить сахар и агар-агар, перемешать и проварить еще 2-3 минуты. Затем протереть через сито, чтобы получилась гладкая, густая масса.
Когда желе немного остынет, залить им паштет и поставить в холодильник до полного застывания, лучше всего — на ночь.
