Домашний паштет из печени и смородинового желе — полезный рецепт

Домашний паштет из печени и смородинового желе — полезный рецепт

Дата публикации 11 ноября 2025 21:04
обновлено: 19:05
Домашний паштет из печени со смородиновым желе — нежный и изысканный рецепт
Домашний паштет. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот домашний паштет из печени со смородиновым желе — настоящий деликатес, который покоряет с первой ложки. Нежная консистенция, мягкий сливочный вкус и легкая кислинка ягод делают блюдо не только вкусным, но и изысканным. Такой паштет прекрасно сочетается с хрустящим хлебом или тостами, украшая любой стол.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • печень — 800 г;
  • лук — 1 крупный;
  • морковь — 2 средние (или 1 большая);
  • яблоко — 1 шт.;
  • сливочное масло — 140 г;
  • сливки 20% — 120 мл;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Для желе:

  • смородина (свежая или замороженная) — 350 г;
  • вода — 150 мл;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • агар-агар — 1 ч. л. с горкой.

Способ приготовления

Подготовить все ингредиенты. Печень промыть, обсушить бумажным полотенцем. Лук нарезать крупными кусочками, морковь — кружочками, яблоко — дольками без сердцевины.

рецепт домашнього паштета
Печень и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

В форму для запекания выложить печень, морковь, лук и яблоко. Добавить соль, перец, сливки и кусочки сливочного масла. Запекать при 180°C около одного часа, пока печень не станет мягкой.

рецепт печінкового паштета
Приготовление паштета. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые ингредиенты переложить в глубокую миску и взбить блендером до однородной, кремовой консистенции. Дать паштету немного остыть, затем разложить по банкам или формам, оставляя место для желе.

рецепт паштета з джемом
Приготовление желе. Фото: smakuiemo.com.ua

Для желе в небольшой кастрюле смешать смородину с водой, довести до кипения и варить 10-12 минут. Добавить сахар и агар-агар, перемешать и проварить еще 2-3 минуты. Затем протереть через сито, чтобы получилась гладкая, густая масса.

простий рецепт печінкового паштету з джемом
Паштет и джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда желе немного остынет, залить им паштет и поставить в холодильник до полного застывания, лучше всего — на ночь.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
