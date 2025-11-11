Домашний паштет из печени со смородиновым желе — нежный и изысканный рецепт

Домашний паштет. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот домашний паштет из печени со смородиновым желе — настоящий деликатес, который покоряет с первой ложки. Нежная консистенция, мягкий сливочный вкус и легкая кислинка ягод делают блюдо не только вкусным, но и изысканным. Такой паштет прекрасно сочетается с хрустящим хлебом или тостами, украшая любой стол.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

печень — 800 г;

лук — 1 крупный;

морковь — 2 средние (или 1 большая);

яблоко — 1 шт.;

сливочное масло — 140 г;

сливки 20% — 120 мл;

соль, перец — по своему вкусу.

Для желе:

смородина (свежая или замороженная) — 350 г;

вода — 150 мл;

сахар — 3 ст. л.;

агар-агар — 1 ч. л. с горкой.

Способ приготовления

Подготовить все ингредиенты. Печень промыть, обсушить бумажным полотенцем. Лук нарезать крупными кусочками, морковь — кружочками, яблоко — дольками без сердцевины.

Печень и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

В форму для запекания выложить печень, морковь, лук и яблоко. Добавить соль, перец, сливки и кусочки сливочного масла. Запекать при 180°C около одного часа, пока печень не станет мягкой.

Приготовление паштета. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовые ингредиенты переложить в глубокую миску и взбить блендером до однородной, кремовой консистенции. Дать паштету немного остыть, затем разложить по банкам или формам, оставляя место для желе.

Приготовление желе. Фото: smakuiemo.com.ua

Для желе в небольшой кастрюле смешать смородину с водой, довести до кипения и варить 10-12 минут. Добавить сахар и агар-агар, перемешать и проварить еще 2-3 минуты. Затем протереть через сито, чтобы получилась гладкая, густая масса.

Паштет и джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда желе немного остынет, залить им паштет и поставить в холодильник до полного застывания, лучше всего — на ночь.

