Оладьи из печени и овощей — рецепт нежного и полезного блюда для всей семьи

Кто сказал, что печень — это только для паштета? Оладьи из печени с овощами — это полезная альтернатива обычным мясным блюдам: нежные внутри, ароматные снаружи и готовые всего за несколько минут.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

морковь — 1 шт.;

печень (говяжья или куриная) — 500 г;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу;

яйца — 2 шт.;

крахмал или мука — 2 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Лук, морковь и чеснок очистить. Печень промыть, удалить пленки и прожилки. Все измельчить в блендере или перекрутить через мясорубку до однородной консистенции.

Натертая морковь. Фото: кадр из видео

К массе добавить яйца, соль, перец и крахмал (или муку). Хорошо перемешать, чтобы тесто стало густым, но не слишком плотным.

Печень и морковь. Фото: кадр из видео

На разогретую сковороду налить немного масла. Выкладывать ложкой небольшие порции массы, формируя оладьи. Жарить с обеих сторон на среднем огне до румяной корочки — примерно по 2-3 минуты на каждую сторону.

Печеночные оладьи. Фото: кадр из видео

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми с домашней сметаной, чесночным соусом или легким овощным салатом.

