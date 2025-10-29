Видео
Дата публикации 29 октября 2025 21:04
обновлено: 18:15
Оладьи из печени и овощей — рецепт нежного и полезного блюда для всей семьи
Оладьи из печени и овощей. Фото: кадр из видео

Кто сказал, что печень — это только для паштета? Оладьи из печени с овощами — это полезная альтернатива обычным мясным блюдам: нежные внутри, ароматные снаружи и готовые всего за несколько минут.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

Вам понадобится:

  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • морковь — 1 шт.;
  • печень (говяжья или куриная) — 500 г;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
  • яйца — 2 шт.;
  • крахмал или мука — 2 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Лук, морковь и чеснок очистить. Печень промыть, удалить пленки и прожилки. Все измельчить в блендере или перекрутить через мясорубку до однородной консистенции.

рецепт печінкових оладок
Натертая морковь. Фото: кадр из видео

К массе добавить яйца, соль, перец и крахмал (или муку). Хорошо перемешать, чтобы тесто стало густым, но не слишком плотным.

печінкові оладки на пательні
Печень и морковь. Фото: кадр из видео

На разогретую сковороду налить немного масла. Выкладывать ложкой небольшие порции массы, формируя оладьи. Жарить с обеих сторон на среднем огне до румяной корочки — примерно по 2-3 минуты на каждую сторону.

рецепт печінкових котлет
Печеночные оладьи. Фото: кадр из видео

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми с домашней сметаной, чесночным соусом или легким овощным салатом.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
