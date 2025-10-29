Оладьи из печени и овощей — рецепт нежного и полезного блюда для всей семьи

Оладьи из печени и овощей — вкусное блюдо, полезное для здоровья
Кто сказал, что печень — это только для паштета? Оладьи из печени с овощами — это полезная альтернатива обычным мясным блюдам: нежные внутри, ароматные снаружи и готовые всего за несколько минут.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- морковь — 1 шт.;
- печень (говяжья или куриная) — 500 г;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
- яйца — 2 шт.;
- крахмал или мука — 2 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Лук, морковь и чеснок очистить. Печень промыть, удалить пленки и прожилки. Все измельчить в блендере или перекрутить через мясорубку до однородной консистенции.
К массе добавить яйца, соль, перец и крахмал (или муку). Хорошо перемешать, чтобы тесто стало густым, но не слишком плотным.
На разогретую сковороду налить немного масла. Выкладывать ложкой небольшие порции массы, формируя оладьи. Жарить с обеих сторон на среднем огне до румяной корочки — примерно по 2-3 минуты на каждую сторону.
Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавать теплыми с домашней сметаной, чесночным соусом или легким овощным салатом.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные, с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!