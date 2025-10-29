Відео
Оладки з печінки та овочів — смачна страва, корисна для здоров'я

Оладки з печінки та овочів — смачна страва, корисна для здоров'я

Дата публікації: 29 жовтня 2025 21:04
Оновлено: 18:15
Оладки з печінки та овочів — рецепт ніжної та корисної страви для всієї родини
Оладки з печінки та овочів. Фото: кадр з відео

Хто сказав, що печінка — це лише для паштету? Оладки з печінки з овочами — це корисна альтернатива звичайним м’ясним стравам: ніжні всередині, ароматні зовні й готові всього за кілька хвилин.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • морква — 1 шт.;
  • печінка (яловича або куряча) — 500 г;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
  • яйця — 2 шт.;
  • крохмаль або борошно — 2 ст. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю, моркву та часник очистити. Печінку промити, видалити плівки та прожилки. Усе подрібнити у блендері або перекрутити через м’ясорубку до однорідної консистенції.

рецепт печінкових оладок
Натерта морква. Фото: кадр з відео

До маси додати яйця, сіль, перець і крохмаль (або борошно). Добре перемішати, щоб тісто стало густим, але не занадто щільним.

печінкові оладки на пательні
Печінка та морква. Фото: кадр з відео

На розігріту сковороду налити трохи олії. Викладати ложкою невеликі порції маси, формуючи оладки. Смажити з обох боків на середньому вогні до рум’яної скоринки — приблизно по 2–3 хвилини на кожну сторону.

рецепт печінкових котлет
Печінкові оладки. Фото: кадр з відео

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими з домашньою сметаною, часниковим соусом або легким овочевим салатом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті, зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт із фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

овочі Вечеря печінка рецепт оладки котлети обід
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
