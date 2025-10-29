Оладки з печінки та овочів — рецепт ніжної та корисної страви для всієї родини

Оладки з печінки та овочів. Фото: кадр з відео

Хто сказав, що печінка — це лише для паштету? Оладки з печінки з овочами — це корисна альтернатива звичайним м’ясним стравам: ніжні всередині, ароматні зовні й готові всього за кілька хвилин.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

морква — 1 шт.;

печінка (яловича або куряча) — 500 г;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

яйця — 2 шт.;

крохмаль або борошно — 2 ст. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Цибулю, моркву та часник очистити. Печінку промити, видалити плівки та прожилки. Усе подрібнити у блендері або перекрутити через м’ясорубку до однорідної консистенції.

Натерта морква. Фото: кадр з відео

До маси додати яйця, сіль, перець і крохмаль (або борошно). Добре перемішати, щоб тісто стало густим, але не занадто щільним.

Печінка та морква. Фото: кадр з відео

На розігріту сковороду налити трохи олії. Викладати ложкою невеликі порції маси, формуючи оладки. Смажити з обох боків на середньому вогні до рум’яної скоринки — приблизно по 2–3 хвилини на кожну сторону.

Печінкові оладки. Фото: кадр з відео

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими з домашньою сметаною, часниковим соусом або легким овочевим салатом.

