Оладки з печінки та овочів — рецепт ніжної та корисної страви для всієї родини

Оладки з печінки та овочів — смачна страва, корисна для здоров'я
Хто сказав, що печінка — це лише для паштету? Оладки з печінки з овочами — це корисна альтернатива звичайним м’ясним стравам: ніжні всередині, ароматні зовні й готові всього за кілька хвилин.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- морква — 1 шт.;
- печінка (яловича або куряча) — 500 г;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
- яйця — 2 шт.;
- крохмаль або борошно — 2 ст. л.;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Цибулю, моркву та часник очистити. Печінку промити, видалити плівки та прожилки. Усе подрібнити у блендері або перекрутити через м’ясорубку до однорідної консистенції.
До маси додати яйця, сіль, перець і крохмаль (або борошно). Добре перемішати, щоб тісто стало густим, але не занадто щільним.
На розігріту сковороду налити трохи олії. Викладати ложкою невеликі порції маси, формуючи оладки. Смажити з обох боків на середньому вогні до рум’яної скоринки — приблизно по 2–3 хвилини на кожну сторону.
Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати теплими з домашньою сметаною, часниковим соусом або легким овочевим салатом.
