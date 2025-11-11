Домашній паштет із печінки зі смородиновим желе — ніжний і вишуканий рецепт

Домашній паштет. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей домашній паштет із печінки зі смородиновим желе — справжній делікатес, який підкорює з першої ложки. Ніжна консистенція, м’який вершковий смак і легка кислинка ягід роблять страву не лише смачною, а й вишуканою. Такий паштет чудово смакує з хрустким хлібом або тостами, прикрашаючи будь-який стіл.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

печінка — 800 г;

цибуля — 1 велика;

морква — 2 середні (або 1 велика);

яблуко — 1 шт.;

вершкове масло — 140 г;

вершки 20% — 120 мл;

сіль, перець — до свого смаку.

Для желе:

смородина (свіжа або заморожена) — 350 г;

вода — 150 мл;

цукор — 3 ст. л.;

агар-агар — 1 ч. л. з гіркою.

Спосіб приготування

Підготувати всі інгредієнти. Печінку промити, обсушити паперовим рушником. Цибулю нарізати великими шматочками, моркву — кружальцями, яблуко — часточками без серцевини.

Печінка та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

У форму для запікання викласти печінку, моркву, цибулю та яблуко. Додати сіль, перець, вершки й шматочки вершкового масла. Запікати при 180°C близько однієї години, доки печінка стане м’якою.

Приготування паштету. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові інгредієнти перекласти в глибоку миску та збити блендером до однорідної, кремової консистенції. Дати паштету трохи охолонути, потім розкласти по банках або формах, залишаючи місце для желе.

Приготування желе. Фото: smakuiemo.com.ua

Для желе у невеликій каструлі змішати смородину з водою, довести до кипіння й варити 10–12 хвилин. Додати цукор і агар-агар, перемішати й проварити ще 2–3 хвилини. Потім протерти через сито, щоб вийшла гладка, густа маса.

Паштет та джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли желе трохи охолоне, залити ним паштет і поставити в холодильник до повного застигання, найкраще — на ніч.

