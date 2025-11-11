Відео
Домашній паштет із печінки та смородяного желе — корисний рецепт

Домашній паштет із печінки та смородяного желе — корисний рецепт

Дата публікації: 11 листопада 2025 21:04
Оновлено: 19:05
Домашній паштет із печінки зі смородиновим желе — ніжний і вишуканий рецепт
Домашній паштет. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей домашній паштет із печінки зі смородиновим желе — справжній делікатес, який підкорює з першої ложки. Ніжна консистенція, м’який вершковий смак і легка кислинка ягід роблять страву не лише смачною, а й вишуканою. Такий паштет чудово смакує з хрустким хлібом або тостами, прикрашаючи будь-який стіл.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • печінка — 800 г;
  • цибуля — 1 велика;
  • морква — 2 середні (або 1 велика);
  • яблуко — 1 шт.;
  • вершкове масло — 140 г;
  • вершки 20% — 120 мл;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Для желе:

  • смородина (свіжа або заморожена) — 350 г;
  • вода — 150 мл;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • агар-агар — 1 ч. л. з гіркою.

Спосіб приготування

Підготувати всі інгредієнти. Печінку промити, обсушити паперовим рушником. Цибулю нарізати великими шматочками, моркву — кружальцями, яблуко — часточками без серцевини.

рецепт домашнього паштета
Печінка та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

У форму для запікання викласти печінку, моркву, цибулю та яблуко. Додати сіль, перець, вершки й шматочки вершкового масла. Запікати при 180°C близько однієї години, доки печінка стане м’якою.

рецепт печінкового паштета
Приготування паштету. Фото: smakuiemo.com.ua

Готові інгредієнти перекласти в глибоку миску та збити блендером до однорідної, кремової консистенції. Дати паштету трохи охолонути, потім розкласти по банках або формах, залишаючи місце для желе.

рецепт паштета з джемом
Приготування желе. Фото: smakuiemo.com.ua

Для желе у невеликій каструлі змішати смородину з водою, довести до кипіння й варити 10–12 хвилин. Додати цукор і агар-агар, перемішати й проварити ще 2–3 хвилини. Потім протерти через сито, щоб вийшла гладка, густа маса.

простий рецепт печінкового паштету з джемом
Паштет та джем. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли желе трохи охолоне, залити ним паштет і поставити в холодильник до повного застигання, найкраще — на ніч.

печінка рецепт паштет джем желе
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
