Домашній паштет із печінки зі смородиновим желе — ніжний і вишуканий рецепт

Домашній паштет із печінки та смородяного желе — корисний рецепт
Цей домашній паштет із печінки зі смородиновим желе — справжній делікатес, який підкорює з першої ложки. Ніжна консистенція, м’який вершковий смак і легка кислинка ягід роблять страву не лише смачною, а й вишуканою. Такий паштет чудово смакує з хрустким хлібом або тостами, прикрашаючи будь-який стіл.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- печінка — 800 г;
- цибуля — 1 велика;
- морква — 2 середні (або 1 велика);
- яблуко — 1 шт.;
- вершкове масло — 140 г;
- вершки 20% — 120 мл;
- сіль, перець — до свого смаку.
Для желе:
- смородина (свіжа або заморожена) — 350 г;
- вода — 150 мл;
- цукор — 3 ст. л.;
- агар-агар — 1 ч. л. з гіркою.
Спосіб приготування
Підготувати всі інгредієнти. Печінку промити, обсушити паперовим рушником. Цибулю нарізати великими шматочками, моркву — кружальцями, яблуко — часточками без серцевини.
У форму для запікання викласти печінку, моркву, цибулю та яблуко. Додати сіль, перець, вершки й шматочки вершкового масла. Запікати при 180°C близько однієї години, доки печінка стане м’якою.
Готові інгредієнти перекласти в глибоку миску та збити блендером до однорідної, кремової консистенції. Дати паштету трохи охолонути, потім розкласти по банках або формах, залишаючи місце для желе.
Для желе у невеликій каструлі змішати смородину з водою, довести до кипіння й варити 10–12 хвилин. Додати цукор і агар-агар, перемішати й проварити ще 2–3 хвилини. Потім протерти через сито, щоб вийшла гладка, густа маса.
Коли желе трохи охолоне, залити ним паштет і поставити в холодильник до повного застигання, найкраще — на ніч.
