Печеночные сеченики - рецепты вкусного блюда для всей семьи

Печеночные "сеченики". Фото: smachnenke.com.ua

Печеночные "сеченики" — это блюдо, которое удивляет своей нежностью и ароматом. Благодаря добавлению яблока и обжаренных овощей печень получается сочной, а небольшие оладьи готовятся быстро и легко. Блюдо идеально подходит для семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

куриная печень — 500 г;

яблоко — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

овсяная мука — 4 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

масло — для жарки;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, морковь натереть на средней или крупной терке. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета, подсолить и поперчить, дать полностью остыть.

Печень и яблоко. Фото: smachnenke.com.ua

Печень помыть, очистить от пленок и нарезать мелкими кусочками. Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кубиками среднего размера и добавить к печени.

Котлеты на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

К печени с яблоком добавить обжаренные овощи, разбить яйца, добавить овсяную муку и майонез, посолить и поперчить. Хорошо вымешать до однородной массы.

Печеночные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду разогреть с растительным маслом. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить 2-3 минуты с каждой стороны, не передерживая, чтобы печень оставалась сочной.

