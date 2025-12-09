Видео
Главная Вкус Печеночные "сеченики" — никто не верит, что получается так вкусно

Печеночные "сеченики" — никто не верит, что получается так вкусно

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 21:04
Печеночные сеченики - рецепты вкусного блюда для всей семьи
Печеночные "сеченики". Фото: smachnenke.com.ua

Печеночные "сеченики" — это блюдо, которое удивляет своей нежностью и ароматом. Благодаря добавлению яблока и обжаренных овощей печень получается сочной, а небольшие оладьи готовятся быстро и легко. Блюдо идеально подходит для семейного ужина.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • куриная печень — 500 г;
  • яблоко — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • овсяная мука — 4 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • масло — для жарки;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук мелко нарезать, морковь натереть на средней или крупной терке. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета, подсолить и поперчить, дать полностью остыть.

рецепт печінкових котлет
Печень и яблоко. Фото: smachnenke.com.ua

Печень помыть, очистить от пленок и нарезать мелкими кусочками. Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кубиками среднего размера и добавить к печени.

смачні печінкові котлети
Котлеты на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

К печени с яблоком добавить обжаренные овощи, разбить яйца, добавить овсяную муку и майонез, посолить и поперчить. Хорошо вымешать до однородной массы.

як приготувати печінкові котлети
Печеночные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду разогреть с растительным маслом. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить 2-3 минуты с каждой стороны, не передерживая, чтобы печень оставалась сочной.

Ужин печень рецепт котлеты субпродукты
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
