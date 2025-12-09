Печеночные сеченики - рецепты вкусного блюда для всей семьи

Печеночные "сеченики" — никто не верит, что получается так вкусно
Печеночные "сеченики" — это блюдо, которое удивляет своей нежностью и ароматом. Благодаря добавлению яблока и обжаренных овощей печень получается сочной, а небольшие оладьи готовятся быстро и легко. Блюдо идеально подходит для семейного ужина.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриная печень — 500 г;
- яблоко — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- овсяная мука — 4 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- масло — для жарки;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук мелко нарезать, морковь натереть на средней или крупной терке. Обжарить лук и морковь на растительном масле до мягкости и легкого золотистого цвета, подсолить и поперчить, дать полностью остыть.
Печень помыть, очистить от пленок и нарезать мелкими кусочками. Яблоко очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кубиками среднего размера и добавить к печени.
К печени с яблоком добавить обжаренные овощи, разбить яйца, добавить овсяную муку и майонез, посолить и поперчить. Хорошо вымешать до однородной массы.
Сковороду разогреть с растительным маслом. Выкладывать массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить 2-3 минуты с каждой стороны, не передерживая, чтобы печень оставалась сочной.
