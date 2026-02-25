Куриная печень за 12 минут — простой рецепт приготовления с фото

Печень в кипяток с лимоном на 12 минут — самый нежный способ
Этот способ приготовления куриной печени удивит даже опытных хозяек. Не долгая варка в кипятке с лимоном позволяет сохранить нежность и сочность продукта, убирая лишнюю горечь. Ароматный лук со специями и сметанный соус делают блюдо насыщенным и сбалансированным по вкусу.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриная печень — 700 г;
- вода — 1,5 л.;
- соль — 2 ч. л.;
- лимон — 1/3 шт.;
- перец черный горошком — 10 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- масло растительное — для жарки;
- перец черный молотый — по вкусу;
- паприка — 1 ч. л.;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- чеснок сушеный или измельченный — 1 ч. л.
Способ приготовления
Воду довести до кипения, добавить соль, лавровый лист, черный перец горошком и дольку лимона. Куриную печень промыть, при необходимости удалить пленки и опустить в кипящую воду. Варить под крышкой примерно 12 минут, не допуская переваривания, чтобы сохранить нежную текстуру.
Лук нарезать четверть кольцами, обжарить на растительном масле до мягкости и легкой золотистости.
Добавить щепотку соли, черный молотый перец, паприку, хмели-сунели и чеснок, прогреть специи около минуты для раскрытия аромата.
Добавить сметану, перемешать до образования нежного соуса. Готовую печень вынуть шумовкой, переложить на сковороду к луку, аккуратно перемешать и протушить под крышкой еще 1-2 минуты. Подать горячей с любимым гарниром.
