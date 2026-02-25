Куриная печень за 12 минут — простой рецепт приготовления с фото

Блюдо из печени. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ приготовления куриной печени удивит даже опытных хозяек. Не долгая варка в кипятке с лимоном позволяет сохранить нежность и сочность продукта, убирая лишнюю горечь. Ароматный лук со специями и сметанный соус делают блюдо насыщенным и сбалансированным по вкусу.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриная печень — 700 г;

вода — 1,5 л.;

соль — 2 ч. л.;

лимон — 1/3 шт.;

перец черный горошком — 10 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

масло растительное — для жарки;

перец черный молотый — по вкусу;

паприка — 1 ч. л.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

чеснок сушеный или измельченный — 1 ч. л.

Способ приготовления

Воду довести до кипения, добавить соль, лавровый лист, черный перец горошком и дольку лимона. Куриную печень промыть, при необходимости удалить пленки и опустить в кипящую воду. Варить под крышкой примерно 12 минут, не допуская переваривания, чтобы сохранить нежную текстуру.

Печень и лимон. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать четверть кольцами, обжарить на растительном масле до мягкости и легкой золотистости.

Печень с луком и морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить щепотку соли, черный молотый перец, паприку, хмели-сунели и чеснок, прогреть специи около минуты для раскрытия аромата.

Блюдо из печени. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сметану, перемешать до образования нежного соуса. Готовую печень вынуть шумовкой, переложить на сковороду к луку, аккуратно перемешать и протушить под крышкой еще 1-2 минуты. Подать горячей с любимым гарниром.

