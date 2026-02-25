Видео
Видео

Печень в кипяток с лимоном на 12 минут — самый нежный способ

Печень в кипяток с лимоном на 12 минут — самый нежный способ

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 21:04
Куриная печень за 12 минут — простой рецепт приготовления с фото
Блюдо из печени. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua

Этот способ приготовления куриной печени удивит даже опытных хозяек. Не долгая варка в кипятке с лимоном позволяет сохранить нежность и сочность продукта, убирая лишнюю горечь. Ароматный лук со специями и сметанный соус делают блюдо насыщенным и сбалансированным по вкусу.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриная печень — 700 г;
  • вода — 1,5 л.;
  • соль — 2 ч. л.;
  • лимон — 1/3 шт.;
  • перец черный горошком — 10 шт.;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • масло растительное — для жарки;
  • перец черный молотый — по вкусу;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • хмели-сунели — 1 ч. л.;
  • чеснок сушеный или измельченный — 1 ч. л.

Способ приготовления

Воду довести до кипения, добавить соль, лавровый лист, черный перец горошком и дольку лимона. Куриную печень промыть, при необходимости удалить пленки и опустить в кипящую воду. Варить под крышкой примерно 12 минут, не допуская переваривания, чтобы сохранить нежную текстуру.

як приготувати печінку
Печень и лимон. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать четверть кольцами, обжарить на растительном масле до мягкости и легкой золотистости.

рецепт ніжної печінки
Печень с луком и морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить щепотку соли, черный молотый перец, паприку, хмели-сунели и чеснок, прогреть специи около минуты для раскрытия аромата.

простий рецепт ніжної печінки
Блюдо из печени. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сметану, перемешать до образования нежного соуса. Готовую печень вынуть шумовкой, переложить на сковороду к луку, аккуратно перемешать и протушить под крышкой еще 1-2 минуты. Подать горячей с любимым гарниром.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
