Куряча печінка за 12 хвилин — простий рецепт приготування з фото

Цей спосіб приготування курячої печінки здивує навіть досвідчених господинь. Коротке варіння в окропі з лимоном дозволяє зберегти ніжність і соковитість продукту, прибираючи зайву гіркоту. Ароматна цибуля зі спеціями та сметанний соус роблять страву насиченою та збалансованою за смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряча печінка — 700 г;

вода — 1,5 л;

сіль — 2 ч. л.;

лимон — 1/3 шт.;

перець чорний горошком — 10 шт.;

лавровий лист — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

олія рослинна — для смаження;

перець чорний мелений — за смаком;

паприка — 1 ч. л.;

хмелі-сунелі — 1 ч. л.;

часник сушений або подрібнений — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Воду довести до кипіння, додати сіль, лавровий лист, чорний перець горошком і часточку лимона. Курячу печінку промити, за потреби видалити плівки та опустити в киплячу воду. Варити під кришкою приблизно 12 хвилин, не допускаючи переварювання, щоб зберегти ніжну текстуру.

Цибулю нарізати чверть кільцями, обсмажити на рослинній олії до м’якості та легкої золотистості.

Додати дрібку солі, чорний мелений перець, паприку, хмелі-сунелі та часник, прогріти спеції близько хвилини для розкриття аромату.

Додати сметану, перемішати до утворення ніжного соусу. Готову печінку вийняти шумівкою, перекласти на сковороду до цибулі, акуратно перемішати та протушити під кришкою ще 1–2 хвилини. Подати гарячою з улюбленим гарніром.

