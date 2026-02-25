Відео
Головна Смак Печінку в окріп з лимоном на 12 хвилин — рецепт ніжної страви

Печінку в окріп з лимоном на 12 хвилин — рецепт ніжної страви

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 21:04
Куряча печінка за 12 хвилин — простий рецепт приготування з фото
Страва з печінки. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smachnenke.com.ua

Цей спосіб приготування курячої печінки здивує навіть досвідчених господинь. Коротке варіння в окропі з лимоном дозволяє зберегти ніжність і соковитість продукту, прибираючи зайву гіркоту. Ароматна цибуля зі спеціями та сметанний соус роблять страву насиченою та збалансованою за смаком. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 700 г;
  • вода — 1,5 л;
  • сіль — 2 ч. л.;
  • лимон — 1/3 шт.;
  • перець чорний горошком — 10 шт.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • олія рослинна — для смаження;
  • перець чорний мелений — за смаком;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • хмелі-сунелі — 1 ч. л.;
  • часник сушений або подрібнений — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Воду довести до кипіння, додати сіль, лавровий лист, чорний перець горошком і часточку лимона. Курячу печінку промити, за потреби видалити плівки та опустити в киплячу воду. Варити під кришкою приблизно 12 хвилин, не допускаючи переварювання, щоб зберегти ніжну текстуру.

як приготувати печінку
Печінка та лимон. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати чверть кільцями, обсмажити на рослинній олії до м’якості та легкої золотистості.

рецепт ніжної печінки
Печінка з цибулею та морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Додати дрібку солі, чорний мелений перець, паприку, хмелі-сунелі та часник, прогріти спеції близько хвилини для розкриття аромату.

простий рецепт ніжної печінки
Страва з печінки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сметану, перемішати до утворення ніжного соусу. Готову печінку вийняти шумівкою, перекласти на сковороду до цибулі, акуратно перемішати та протушити під кришкою ще 1–2 хвилини. Подати гарячою з улюбленим гарніром.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день. 

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів. 

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Дуже смачні та соковиті рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти. 

Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів.

Вечеря печінка рецепт обід субпродукти
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
