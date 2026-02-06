Відео
Паштет за копійки на сніданок — перевірений рецепт з 90-х

Паштет за копійки на сніданок — перевірений рецепт з 90-х

Дата публікації: 6 лютого 2026 05:04
Паштет за копійки на сніданок — простий рецепт із 90-х
Бутерброд з паштетом. Фото: smachnenke.com.ua

Цей паштет пам’ятають майже всі, хто виріс у 90-х. Простий склад, доступні продукти й той самий знайомий смак, який готували на сніданок і до святкового столу. Рецепт, що виручає, коли потрібно швидко, смачно й без зайвих витрат.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

  • яйця варені — 3 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • волоські горіхи — жменя;
  • плавлений сир — 90 г;
  • тунець у власному соку або шпроти — 140 г.

Спосіб приготування

Волоські горіхи злегка підсушити на сухій сковороді, щоб вони стали ароматнішими, після чого дати їм охолонути. Яйця очистити від шкаралупи та розрізати навпіл. Перекласти яйця, горіхи та очищений часник у чашу блендера.

рецепт паштета
Волоські горіхи. Фото: smachnenke.com.ua

Додати плавлений сир і рибні консерви, попередньо зливши зайву рідину. Подрібнити масу до однорідної, кремової консистенції.

смачний паштет
Приготування паштету. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий паштет намазати на підсушений хліб або грінки. За бажанням доповнити скибочками свіжого огірка, зеленню або зеленою цибулею.

рецепт паштету з тунця
Готовий паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо блендера немає, всі інгредієнти можна ретельно розім’яти виделкою, а часник додати, пропустивши через прес.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Пишні пончики з 1 пачки сиру без дріжджів 

Лінива піца за 15 хвилин на сніданок — знадобиться 3 тортильї. 

Рецепт сніданку з картоплі — тепер №1 у списку побажань. 

Смачний та корисний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Просто змішайте 2 яйця з хлібом — смачний сніданок за 5 хвилин

Хачапурі з 2 картоплин без тіста і клопотів — рецепт на сніданок

Проста намазка на хліб, як справжній делікатес — смачніше ковбаси.

