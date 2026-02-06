Паштет за копійки на сніданок — простий рецепт із 90-х

Бутерброд з паштетом. Фото: smachnenke.com.ua

Цей паштет пам’ятають майже всі, хто виріс у 90-х. Простий склад, доступні продукти й той самий знайомий смак, який готували на сніданок і до святкового столу. Рецепт, що виручає, коли потрібно швидко, смачно й без зайвих витрат.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

яйця варені — 3 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

волоські горіхи — жменя;

плавлений сир — 90 г;

тунець у власному соку або шпроти — 140 г.

Спосіб приготування

Волоські горіхи злегка підсушити на сухій сковороді, щоб вони стали ароматнішими, після чого дати їм охолонути. Яйця очистити від шкаралупи та розрізати навпіл. Перекласти яйця, горіхи та очищений часник у чашу блендера.

Волоські горіхи. Фото: smachnenke.com.ua

Додати плавлений сир і рибні консерви, попередньо зливши зайву рідину. Подрібнити масу до однорідної, кремової консистенції.

Приготування паштету. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий паштет намазати на підсушений хліб або грінки. За бажанням доповнити скибочками свіжого огірка, зеленню або зеленою цибулею.

Готовий паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо блендера немає, всі інгредієнти можна ретельно розім’яти виделкою, а часник додати, пропустивши через прес.

