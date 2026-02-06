Видео
Україна
Видео

Паштет за копейки на завтрак — проверенный рецепт из 90-х

Паштет за копейки на завтрак — проверенный рецепт из 90-х

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 05:04
Паштет за копейки на завтрак — простой рецепт из 90-х
Бутерброд с паштетом. Фото: smachnenke.com.ua

Этот паштет помнят почти все, кто вырос в 90-х. Простой состав, доступные продукты и тот самый знакомый вкус, который готовили на завтрак и к праздничному столу. Рецепт, который выручает, когда нужно быстро, вкусно и без лишних затрат.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца вареные — 3 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • грецкие орехи — горсть;
  • плавленый сыр — 90 г;
  • тунец в собственном соку или шпроты — 140 г.

Способ приготовления

Грецкие орехи слегка подсушить на сухой сковороде, чтобы они стали более ароматными, после чего дать им остыть. Яйца очистить от скорлупы и разрезать пополам. Переложить яйца, орехи и очищенный чеснок в чашу блендера.

рецепт паштета
Грецкие орехи. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить плавленый сыр и рыбные консервы, предварительно слив лишнюю жидкость. Измельчить массу до однородной, кремовой консистенции.

смачний паштет
Приготовление паштета. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый паштет намазать на подсушенный хлеб или гренки. По желанию дополнить ломтиками свежего огурца, зеленью или зеленым луком.

рецепт паштету з тунця
Готовый паштет. Фото: smachnenke.com.ua

Если блендера нет, все ингредиенты можно тщательно размять вилкой, а чеснок добавить, пропустив через пресс.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
