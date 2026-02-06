Паштет за копейки на завтрак — простой рецепт из 90-х

Паштет за копейки на завтрак — проверенный рецепт из 90-х
Этот паштет помнят почти все, кто вырос в 90-х. Простой состав, доступные продукты и тот самый знакомый вкус, который готовили на завтрак и к праздничному столу. Рецепт, который выручает, когда нужно быстро, вкусно и без лишних затрат.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца вареные — 3 шт.;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- грецкие орехи — горсть;
- плавленый сыр — 90 г;
- тунец в собственном соку или шпроты — 140 г.
Способ приготовления
Грецкие орехи слегка подсушить на сухой сковороде, чтобы они стали более ароматными, после чего дать им остыть. Яйца очистить от скорлупы и разрезать пополам. Переложить яйца, орехи и очищенный чеснок в чашу блендера.
Добавить плавленый сыр и рыбные консервы, предварительно слив лишнюю жидкость. Измельчить массу до однородной, кремовой консистенции.
Готовый паштет намазать на подсушенный хлеб или гренки. По желанию дополнить ломтиками свежего огурца, зеленью или зеленым луком.
Если блендера нет, все ингредиенты можно тщательно размять вилкой, а чеснок добавить, пропустив через пресс.
