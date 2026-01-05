Салат з печінкою Графиня — перевірений рецепт з фото для святкового столу

Салат з печінкою. Фото: gospodynka.com.ua

Салат з печінкою "Графиня" поєднує ніжну текстуру, яскраві смакові акценти та апетитну подачу. Завдяки відвареній курячій печінці, маринованій цибулі й солоним огіркам страва виходить збалансованою та виразною. Цей рецепт добре підходить як для святкового столу, так і для сімейної вечері. Саме ті салати хочеться готувати знову, бо результат завжди стабільно смачний.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця варені — 4 шт.;

солоні огірки — 3 шт.;

сир твердий — 50 г;

майонез — до свого смаку;

зелена цибуля — для декору.

Для маринування цибулі:

цибуля — 1 шт.;

цукор — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — до свого смаку;

оцет 9 % — 1 ст. л.

Для печінки:

печінка куряча — 500 г;

вода — 1 л;

сіль — 1,3 ч. л.;

перець чорний горошком — 1/3 ч. л.;

лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування

Курячу печінку промити, викласти у каструлю, залити водою, додати сіль, чорний перець горошком і лавровий лист. Довести до кипіння та варити до готовності протягом 10 хвилин. Готову печінку дістати з бульйону, повністю охолодити та натерти на великій тертці.

Печінка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями, додати цукор і чорний мелений перець, залити оцтом і залишити маринуватися приблизно на 10 хвилин. Після маринування злегка відтиснути зайву рідину.

Варені яйця очистити та натерти на великій тертці. Викласти першим шаром на плоску тарілку або у салатник, рівномірно покрити тонкою сіточкою з майонезу. Наступним шаром викласти натерту печінку, зверху рівномірно розподілити мариновану цибулю.

Цибуля та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Солоні огірки нарізати тонкими смужками, викласти наступним шаром і знову злегка покрити майонезною сіточкою. Твердий сир натерти на дрібній або середній тертці, рівномірно посипати салат зверху. Прикрасити подрібненою зеленою цибулею. Готовий салат поставити у холодильник на деякий час, щоб шари добре поєдналися, після чого подавати до столу.

