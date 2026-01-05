Відео
Салат з печінкою "Графиня" — рецепт, який захочеться повторювати

Салат з печінкою "Графиня" — рецепт, який захочеться повторювати

Дата публікації: 5 січня 2026 12:04
Салат з печінкою Графиня — перевірений рецепт з фото для святкового столу
Салат з печінкою. Фото: gospodynka.com.ua

Салат з печінкою "Графиня" поєднує ніжну текстуру, яскраві смакові акценти та апетитну подачу. Завдяки відвареній курячій печінці, маринованій цибулі й солоним огіркам страва виходить збалансованою та виразною. Цей рецепт добре підходить як для святкового столу, так і для сімейної вечері. Саме ті салати хочеться готувати знову, бо результат завжди стабільно смачний.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця варені — 4 шт.;
  • солоні огірки — 3 шт.;
  • сир твердий — 50 г;
  • майонез — до свого смаку;
  • зелена цибуля — для декору.

Для маринування цибулі:

  • цибуля — 1 шт.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • оцет 9 % — 1 ст. л.

Для печінки:

  • печінка куряча — 500 г;
  • вода — 1 л;
  • сіль — 1,3 ч. л.;
  • перець чорний горошком — 1/3 ч. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.

Спосіб приготування

Курячу печінку промити, викласти у каструлю, залити водою, додати сіль, чорний перець горошком і лавровий лист. Довести до кипіння та варити до готовності протягом 10 хвилин. Готову печінку дістати з бульйону, повністю охолодити та натерти на великій тертці.

рецепт салату з печінкою
Печінка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями, додати цукор і чорний мелений перець, залити оцтом і залишити маринуватися приблизно на 10 хвилин. Після маринування злегка відтиснути зайву рідину.

Варені яйця очистити та натерти на великій тертці. Викласти першим шаром на плоску тарілку або у салатник, рівномірно покрити тонкою сіточкою з майонезу. Наступним шаром викласти натерту печінку, зверху рівномірно розподілити мариновану цибулю.

смачний рецепт салату з печінкою
Цибуля та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Солоні огірки нарізати тонкими смужками, викласти наступним шаром і знову злегка покрити майонезною сіточкою. Твердий сир натерти на дрібній або середній тертці, рівномірно посипати салат зверху. Прикрасити подрібненою зеленою цибулею. Готовий салат поставити у холодильник на деякий час, щоб шари добре поєдналися, після чого подавати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день. 

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів. 

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Дуже смачні та соковиті рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти. 

Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
