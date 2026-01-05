Салат з печінкою Графиня — перевірений рецепт з фото для святкового столу

Салат з печінкою "Графиня" — рецепт, який захочеться повторювати
Салат з печінкою "Графиня" поєднує ніжну текстуру, яскраві смакові акценти та апетитну подачу. Завдяки відвареній курячій печінці, маринованій цибулі й солоним огіркам страва виходить збалансованою та виразною. Цей рецепт добре підходить як для святкового столу, так і для сімейної вечері. Саме ті салати хочеться готувати знову, бо результат завжди стабільно смачний.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця варені — 4 шт.;
- солоні огірки — 3 шт.;
- сир твердий — 50 г;
- майонез — до свого смаку;
- зелена цибуля — для декору.
Для маринування цибулі:
- цибуля — 1 шт.;
- цукор — 1 ч. л.;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- оцет 9 % — 1 ст. л.
Для печінки:
- печінка куряча — 500 г;
- вода — 1 л;
- сіль — 1,3 ч. л.;
- перець чорний горошком — 1/3 ч. л.;
- лавровий лист — 2 шт.
Спосіб приготування
Курячу печінку промити, викласти у каструлю, залити водою, додати сіль, чорний перець горошком і лавровий лист. Довести до кипіння та варити до готовності протягом 10 хвилин. Готову печінку дістати з бульйону, повністю охолодити та натерти на великій тертці.
Цибулю очистити, нарізати тонкими півкільцями, додати цукор і чорний мелений перець, залити оцтом і залишити маринуватися приблизно на 10 хвилин. Після маринування злегка відтиснути зайву рідину.
Варені яйця очистити та натерти на великій тертці. Викласти першим шаром на плоску тарілку або у салатник, рівномірно покрити тонкою сіточкою з майонезу. Наступним шаром викласти натерту печінку, зверху рівномірно розподілити мариновану цибулю.
Солоні огірки нарізати тонкими смужками, викласти наступним шаром і знову злегка покрити майонезною сіточкою. Твердий сир натерти на дрібній або середній тертці, рівномірно посипати салат зверху. Прикрасити подрібненою зеленою цибулею. Готовий салат поставити у холодильник на деякий час, щоб шари добре поєдналися, після чого подавати до столу.
