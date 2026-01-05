Салат с печенью Графиня — проверенный рецепт с фото для праздничного стола

Салат с печенью. Фото: gospodynka.com.ua

Салат с печенью "Графиня" сочетает нежную текстуру, яркие вкусовые акценты и аппетитную подачу. Благодаря отваренной куриной печени, маринованному луку и соленым огурцам блюдо получается сбалансированным и выразительным. Этот рецепт хорошо подходит как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Именно те салаты хочется готовить снова, потому что результат всегда стабильно вкусный.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца вареные — 4 шт.;

соленые огурцы — 3 шт.;

сыр твердый — 50 г;

майонез — по своему вкусу;

зеленый лук — для декора.

Для маринования лука:

лук — 1 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

перец черный молотый — по своему вкусу;

уксус 9% — 1 ст. л.

Для печени:

печень куриная — 500 г;

вода — 1 л.;

соль — 1,3 ч. л.;

перец черный горошком — 1/3 ч. л.;

лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления

Куриную печень промыть, выложить в кастрюлю, залить водой, добавить соль, черный перец горошком и лавровый лист. Довести до кипения и варить до готовности в течение 10 минут. Готовую печень достать из бульона, полностью охладить и натереть на крупной терке.

Печень и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Лук очистить, нарезать тонкими полукольцами, добавить сахар и черный молотый перец, залить уксусом и оставить мариноваться примерно на 10 минут. После маринования слегка отжать лишнюю жидкость.

Вареные яйца очистить и натереть на крупной терке. Выложить первым слоем на плоскую тарелку или в салатник, равномерно покрыть тонкой сеточкой из майонеза. Следующим слоем выложить натертую печень, сверху равномерно распределить маринованный лук.

Лук и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Соленые огурцы нарезать тонкими полосками, выложить следующим слоем и снова слегка покрыть майонезной сеточкой. Твердый сыр натереть на мелкой или средней терке, равномерно посыпать салат сверху. Украсить измельченным зеленым луком. Готовый салат поставить в холодильник на некоторое время, чтобы слои хорошо соединились, после чего подавать к столу.

