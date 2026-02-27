Котлети з курячої печінки — простий рецепт приготування з фото

Котлети з курячої печінки — цей рецепт сподобається всім
Котлети з курячої печінки виходять ніжними, соковитими та ароматними, навіть якщо ви зазвичай не обираєте субпродукти. Завдяки додаванню овочів і вершків вони мають м’яку текстуру та приємний смак без гіркоти. Цей рецепт з фото допоможе легко приготувати ситну страву для обіду або вечері з доступних інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряча печінка — 400–450 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- вершки — 2 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- зелень петрушки та кропу — за смаком;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Ретельно промити курячу печінку, очистити від плівок і прожилок, обсушити паперовими рушниками. Очистити цибулю та моркву. Натерти моркву на дрібній тертці, цибулю подрібнити ножем або за допомогою блендера.
Перекласти печінку, цибулю та моркву в чашу блендера, подрібнити до однорідної консистенції. Додати яйце, вершки, подрібнену зелень, сіль і чорний мелений перець. Перемішати до поєднання інгредієнтів. Додати борошно та ще раз перемішати, щоб маса стала густішою і добре тримала форму. За потреби додати невелику кількість борошна для досягнення бажаної консистенції.
Розігріти сковороду з олією. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі котлети.
Обсмажувати на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Зменшити вогонь, накрити кришкою та довести до готовності протягом кількох хвилин.
Викласти готові котлети на паперовий рушник для видалення зайвої олії. Подавати гарячими з картопляним пюре, кашами або овочевими гарнірами.
