Котлети з курячої печінки — простий рецепт приготування з фото

Котлети з курячої печінки. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Котлети з курячої печінки виходять ніжними, соковитими та ароматними, навіть якщо ви зазвичай не обираєте субпродукти. Завдяки додаванню овочів і вершків вони мають м’яку текстуру та приємний смак без гіркоти. Цей рецепт з фото допоможе легко приготувати ситну страву для обіду або вечері з доступних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряча печінка — 400–450 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

вершки — 2 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

зелень петрушки та кропу — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Ретельно промити курячу печінку, очистити від плівок і прожилок, обсушити паперовими рушниками. Очистити цибулю та моркву. Натерти моркву на дрібній тертці, цибулю подрібнити ножем або за допомогою блендера.

Нарізана печінка. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти печінку, цибулю та моркву в чашу блендера, подрібнити до однорідної консистенції. Додати яйце, вершки, подрібнену зелень, сіль і чорний мелений перець. Перемішати до поєднання інгредієнтів. Додати борошно та ще раз перемішати, щоб маса стала густішою і добре тримала форму. За потреби додати невелику кількість борошна для досягнення бажаної консистенції.

Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковороду з олією. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі котлети.

Приготування котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Обсмажувати на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Зменшити вогонь, накрити кришкою та довести до готовності протягом кількох хвилин.

Смажені котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти готові котлети на паперовий рушник для видалення зайвої олії. Подавати гарячими з картопляним пюре, кашами або овочевими гарнірами.

