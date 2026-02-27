Відео
Котлети з курячої печінки — цей рецепт сподобається всім

Котлети з курячої печінки — цей рецепт сподобається всім

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 15:04
Котлети з курячої печінки — простий рецепт приготування з фото
Котлети з курячої печінки. Колаж: Новини.LIVE. Фото: smakuiemo.com.ua

Котлети з курячої печінки виходять ніжними, соковитими та ароматними, навіть якщо ви зазвичай не обираєте субпродукти. Завдяки додаванню овочів і вершків вони мають м’яку текстуру та приємний смак без гіркоти. Цей рецепт з фото допоможе легко приготувати ситну страву для обіду або вечері з доступних інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 400–450 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершки — 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • зелень петрушки та кропу — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Ретельно промити курячу печінку, очистити від плівок і прожилок, обсушити паперовими рушниками. Очистити цибулю та моркву. Натерти моркву на дрібній тертці, цибулю подрібнити ножем або за допомогою блендера.

рецепт котлет з печінки
Нарізана печінка. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти печінку, цибулю та моркву в чашу блендера, подрібнити до однорідної консистенції. Додати яйце, вершки, подрібнену зелень, сіль і чорний мелений перець. Перемішати до поєднання інгредієнтів. Додати борошно та ще раз перемішати, щоб маса стала густішою і добре тримала форму. За потреби додати невелику кількість борошна для досягнення бажаної консистенції.

рецепт печінкових котлет
Морква та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Розігріти сковороду з олією. Викладати масу ложкою, формуючи невеликі котлети.

смачні печінкові котлети
Приготування котлет. Фото: smakuiemo.com.ua

Обсмажувати на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Зменшити вогонь, накрити кришкою та довести до готовності протягом кількох хвилин.

рецепт печінкових рублених котлет
Смажені котлети. Фото: smakuiemo.com.ua

Викласти готові котлети на паперовий рушник для видалення зайвої олії. Подавати гарячими з картопляним пюре, кашами або овочевими гарнірами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки

Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день. 

Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів. 

Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків. 

Дуже смачні та соковиті рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти. 

Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
