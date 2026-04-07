Котлети з курячої печінки: простий рецепт з 450 г

Котлети з курячої печінки: простий рецепт з 450 г

Дата публікації: 7 квітня 2026 21:04
Котлети з курячої печінки: простий рецепт з 450 г
Котлети з печінки. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжні, соковиті та дуже ароматні — ці котлети з курячої печінки приємно дивують простотою приготування і насиченим смаком. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат завжди вдалий навіть у новачків. Це ідеальна страва, коли потрібно швидко приготувати щось домашнє, корисне і по-справжньому смачне.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 400–450 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершки — 2 ст. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • зелень — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний — за смаком;
  • олія — для смаження.
рецепт печінкових оладок
Печінкові оладки. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Підготувати курячу печінку, промити, очистити від плівок і обсушити. 
  2. Подрібнити разом із цибулею та морквою до однорідної маси за допомогою блендера. 
  3. Додати яйце, вершки, подрібнену зелень, сіль і перець, перемішати. 
  4. Додати борошно та довести масу до густої консистенції, щоб вона добре тримала форму.
  5. Розігріти пательню з олією, викладати ложкою невеликі порції фаршу та формувати котлети. 
  6. Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки, після чого накрити кришкою і довести до готовності на слабкому вогні кілька хвилин. 
  7. Готові котлети викласти на паперовий рушник і подавати гарячими.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
