Котлети з курячої печінки: простий рецепт з 450 г

Котлети з печінки. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжні, соковиті та дуже ароматні — ці котлети з курячої печінки приємно дивують простотою приготування і насиченим смаком. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат завжди вдалий навіть у новачків. Це ідеальна страва, коли потрібно швидко приготувати щось домашнє, корисне і по-справжньому смачне.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряча печінка — 400–450 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

вершки — 2 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.;

зелень — за смаком;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком;

олія — для смаження.

Печінкові оладки. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Підготувати курячу печінку, промити, очистити від плівок і обсушити. Подрібнити разом із цибулею та морквою до однорідної маси за допомогою блендера. Додати яйце, вершки, подрібнену зелень, сіль і перець, перемішати. Додати борошно та довести масу до густої консистенції, щоб вона добре тримала форму. Розігріти пательню з олією, викладати ложкою невеликі порції фаршу та формувати котлети. Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки, після чого накрити кришкою і довести до готовності на слабкому вогні кілька хвилин. Готові котлети викласти на паперовий рушник і подавати гарячими.

