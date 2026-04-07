Котлети з курячої печінки: простий рецепт з 450 г
Ніжні, соковиті та дуже ароматні — ці котлети з курячої печінки приємно дивують простотою приготування і насиченим смаком. Рецепт не потребує складних інгредієнтів, а результат завжди вдалий навіть у новачків. Це ідеальна страва, коли потрібно швидко приготувати щось домашнє, корисне і по-справжньому смачне.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряча печінка — 400–450 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- вершки — 2 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- зелень — за смаком;
- сіль — за смаком;
- перець чорний — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Підготувати курячу печінку, промити, очистити від плівок і обсушити.
- Подрібнити разом із цибулею та морквою до однорідної маси за допомогою блендера.
- Додати яйце, вершки, подрібнену зелень, сіль і перець, перемішати.
- Додати борошно та довести масу до густої консистенції, щоб вона добре тримала форму.
- Розігріти пательню з олією, викладати ложкою невеликі порції фаршу та формувати котлети.
- Обсмажити з обох боків до рум’яної скоринки, після чого накрити кришкою і довести до готовності на слабкому вогні кілька хвилин.
- Готові котлети викласти на паперовий рушник і подавати гарячими.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів з печінки
Смачний салат з печінкою і чипсами — фаворит застілля чи на кожен день.
Вишуканий печінковий рулет — не рецепт, а знахідка з бюджетних продуктів.
Смачний паштет на сніданок — знадобиться 500 г печінки та 100 г вершків.
Дуже смачні та соковиті рублені котлети з печінки — цю страву полюблять і дорослі, і діти.
Рецепт фірмової намазки №1 — на сніданок для бутербродів.
