Рецепт печени без горечи: ингредиент, который делает ее душистой

Приготовление печени. Фото: кадр из видео

Этот рецепт позволяет приготовить куриную печень без характерной горечи и резкого запаха. Благодаря правильной технологии она получается нежной, сочной и очень ароматной. Обжаренный лук добавляет глубины вкуса, а сливочное масло делает текстуру более мягкой. Идеальный вариант для быстрого домашнего блюда на скорую руку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриная печень — 800 г;

лук репчатый — 300 г;

масло растительное — для жарки;

сливочное масло — 1-2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Печень с луком. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Он станет ароматной основой блюда. Печень промыть, очистить от пленок и обсушить. Быстро обжарить на сильном огне несколько минут, постоянно помешивая. Снять с огня и оставить под крышкой на 15-20 минут, чтобы вышла лишняя жидкость. Вернуть печень на сковородку, добавить сливочное масло и обжаренный лук, посолить и поперчить. Прогреть несколько минут до готовности.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени

Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или каждый день.

Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.

Читайте также:

Вкусный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.

