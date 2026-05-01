Рецепт печени без горечи: ингредиент, который делает ее душистой
Дата публикации 1 мая 2026 14:44
Приготовление печени.
Этот рецепт позволяет приготовить куриную печень без характерной горечи и резкого запаха. Благодаря правильной технологии она получается нежной, сочной и очень ароматной. Обжаренный лук добавляет глубины вкуса, а сливочное масло делает текстуру более мягкой. Идеальный вариант для быстрого домашнего блюда на скорую руку.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриная печень — 800 г;
- лук репчатый — 300 г;
- масло растительное — для жарки;
- сливочное масло — 1-2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Он станет ароматной основой блюда.
- Печень промыть, очистить от пленок и обсушить. Быстро обжарить на сильном огне несколько минут, постоянно помешивая.
- Снять с огня и оставить под крышкой на 15-20 минут, чтобы вышла лишняя жидкость.
- Вернуть печень на сковородку, добавить сливочное масло и обжаренный лук, посолить и поперчить. Прогреть несколько минут до готовности.
