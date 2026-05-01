Видео

Рецепт печени без горечи: ингредиент, который делает ее душистой

Рецепт печени без горечи: ингредиент, который делает ее душистой

Дата публикации 1 мая 2026 14:44
Рецепт печени без горечи: ингредиент, который делает ее душистой
Приготовление печени. Фото: кадр из видео

Этот рецепт позволяет приготовить куриную печень без характерной горечи и резкого запаха. Благодаря правильной технологии она получается нежной, сочной и очень ароматной. Обжаренный лук добавляет глубины вкуса, а сливочное масло делает текстуру более мягкой. Идеальный вариант для быстрого домашнего блюда на скорую руку.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриная печень — 800 г;
  • лук репчатый — 300 г;
  • масло растительное — для жарки;
  • сливочное масло — 1-2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.
рецепт печінки на сковороді
Печень с луком. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Он станет ароматной основой блюда.
  2. Печень промыть, очистить от пленок и обсушить. Быстро обжарить на сильном огне несколько минут, постоянно помешивая.
  3. Снять с огня и оставить под крышкой на 15-20 минут, чтобы вышла лишняя жидкость.
  4. Вернуть печень на сковородку, добавить сливочное масло и обжаренный лук, посолить и поперчить. Прогреть несколько минут до готовности.

рецепт печенье субпродукты
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама

