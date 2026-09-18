Котлети з курячої печінки: домашня страва для швидкої вечері

Рублені котлети з курячої печінки. Фото: кадр з відео

Куряча печінка чудово підходить для швидкої домашньої вечері, адже готується буквально за кілька хвилин. Для особливо ніжної текстури печінку варто трохи підморозити, а готовій масі дати настоятися, щоб манка набухла. Золотиста смажена цибуля додає котлетам насиченого смаку та аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

куряча печінка — 500 г;

яйце — 1 шт.;

соєвий соус — 3 ст. л.;

манка — 50 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

цибуля ріпчаста — 2 шт.;

сушений часник — до смаку;

свіжий часник — 1 зубчик;

сіль — до смаку;

чорний мелений перець — до смаку;

олія рослинна — для смаження.

Куряча печінка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Курячу печінку промити, очистити від зайвого та трохи підморозити. Нарізати дрібними кубиками. Додати яйце, соєвий соус, манку, крохмаль, сіль, перець і часник. Перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб манка набухла. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до золотистого кольору. Додати до печінкової маси та перемішати. Викладати масу ложкою на розігріту з олією сковорідку. Смажити на середньому вогні приблизно по 3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Подавати котлети гарячими.

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