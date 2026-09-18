Котлети з курячої печінки: домашня страва для швидкої вечері

Рублені котлети з курячої печінки за 20 хвилин: рецепт на вечерю
Ua ru
18 вересня 2026 21:04
Рублені котлети з курячої печінки. Фото: кадр з відео
Куряча печінка чудово підходить для швидкої домашньої вечері, адже готується буквально за кілька хвилин. Для особливо ніжної текстури печінку варто трохи підморозити, а готовій масі дати настоятися, щоб манка набухла. Золотиста смажена цибуля додає котлетам насиченого смаку та аромату.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- куряча печінка — 500 г;
- яйце — 1 шт.;
- соєвий соус — 3 ст. л.;
- манка — 50 г;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — 2 шт.;
- сушений часник — до смаку;
- свіжий часник — 1 зубчик;
- сіль — до смаку;
- чорний мелений перець — до смаку;
- олія рослинна — для смаження.
Спосіб приготування
- Курячу печінку промити, очистити від зайвого та трохи підморозити. Нарізати дрібними кубиками.
- Додати яйце, соєвий соус, манку, крохмаль, сіль, перець і часник.
- Перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб манка набухла.
- Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до золотистого кольору. Додати до печінкової маси та перемішати.
- Викладати масу ложкою на розігріту з олією сковорідку.
- Смажити на середньому вогні приблизно по 3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Подавати котлети гарячими.
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