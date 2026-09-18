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Головна Смак Рублені котлети з курячої печінки за 20 хвилин: рецепт на вечерю

Рублені котлети з курячої печінки за 20 хвилин: рецепт на вечерю

Ua ru
18 вересня 2026 21:04
Котлети з курячої печінки: домашня страва для швидкої вечері
Рублені котлети з курячої печінки. Фото: кадр з відео

Куряча печінка чудово підходить для швидкої домашньої вечері, адже готується буквально за кілька хвилин. Для особливо ніжної текстури печінку варто трохи підморозити, а готовій масі дати настоятися, щоб манка набухла. Золотиста смажена цибуля додає котлетам насиченого смаку та аромату.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 500 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • соєвий соус — 3 ст. л.;
  • манка — 50 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • сушений часник — до смаку;
  • свіжий часник — 1 зубчик;
  • сіль — до смаку;
  • чорний мелений перець — до смаку;
  • олія рослинна — для смаження. 
рецепт курячих рублених котлет
Куряча печінка. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Курячу печінку промити, очистити від зайвого та трохи підморозити. Нарізати дрібними кубиками.
  2. Додати яйце, соєвий соус, манку, крохмаль, сіль, перець і часник.
  3. Перемішати та залишити на 20 хвилин, щоб манка набухла.
  4. Цибулю дрібно нарізати й обсмажити до золотистого кольору. Додати до печінкової маси та перемішати.
  5. Викладати масу ложкою на розігріту з олією сковорідку.
  6. Смажити на середньому вогні приблизно по 3 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Подавати котлети гарячими.

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Вечеря печінка рецепт котлети
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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