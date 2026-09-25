Салат с куриной печенью, яблоком и сыром: нежная праздничная закуска

Салат "Первая леди". Фото: gospodynka.com.ua

Печень, сладковатое яблоко, сыр и пикантный маринованный лук создают интересное сочетание вкусов. Салат готовится простыми слоями, а после настаивания становится ещё нежнее и сочнее.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриная печень — 500 г;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 100–130 г;

яблоко — 1 шт.;

майонез — 200 г;

соль и черный перец — по вкусу.

Для маринования лука:

лук — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

уксус — 4 ст. л.;

вода — 150 мл.

Салат с печенью. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать четвертькольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой и оставить мариноваться не менее чем на 1 час. Куриную печень отварить, остудить и натереть. Белки и желтки отделить, белки натереть, желтки размять. Также натереть сыр и яблоко. Выложить салат слоями: печень, маринованный лук, яблоко, сыр и белки. Каждый слой, кроме верхнего, смазать майонезом, а печень дополнительно посолить и поперчить. Бока посыпать желтками, сверху украсить майонезом. Оставить салат на некоторое время для пропитки.

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