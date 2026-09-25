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Главная Вкус Салат "Первая леди": даже "Шуба" останется на втором плане

Салат "Первая леди": даже "Шуба" останется на втором плане

Ua ru
25 сентября 2026 21:44
Салат с куриной печенью, яблоком и сыром: нежная праздничная закуска
Салат "Первая леди". Фото: gospodynka.com.ua

Печень, сладковатое яблоко, сыр и пикантный маринованный лук создают интересное сочетание вкусов. Салат готовится простыми слоями, а после настаивания становится ещё нежнее и сочнее.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • куриная печень — 500 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • твердый сыр — 100–130 г;
  • яблоко — 1 шт.;
  • майонез — 200 г;
  • соль и черный перец — по вкусу.

Для маринования лука:

  • лук — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • уксус — 4 ст. л.;
  • вода — 150 мл.
рецепт салату з печінкою
Салат с печенью. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать четвертькольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой и оставить мариноваться не менее чем на 1 час.
  2. Куриную печень отварить, остудить и натереть.
  3. Белки и желтки отделить, белки натереть, желтки размять. Также натереть сыр и яблоко.
  4. Выложить салат слоями: печень, маринованный лук, яблоко, сыр и белки.
  5. Каждый слой, кроме верхнего, смазать майонезом, а печень дополнительно посолить и поперчить.
  6. Бока посыпать желтками, сверху украсить майонезом.
  7. Оставить салат на некоторое время для пропитки.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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