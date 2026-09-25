Салат с куриной печенью, яблоком и сыром: нежная праздничная закуска

Салат "Первая леди": даже "Шуба" останется на втором плане
Ua ru
25 сентября 2026 21:44
Салат "Первая леди". Фото: gospodynka.com.ua
Печень, сладковатое яблоко, сыр и пикантный маринованный лук создают интересное сочетание вкусов. Салат готовится простыми слоями, а после настаивания становится ещё нежнее и сочнее.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- куриная печень — 500 г;
- яйца — 3 шт.;
- твердый сыр — 100–130 г;
- яблоко — 1 шт.;
- майонез — 200 г;
- соль и черный перец — по вкусу.
Для маринования лука:
- лук — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- уксус — 4 ст. л.;
- вода — 150 мл.
Способ приготовления
- Лук нарезать четвертькольцами, смешать с сахаром, солью, уксусом и водой и оставить мариноваться не менее чем на 1 час.
- Куриную печень отварить, остудить и натереть.
- Белки и желтки отделить, белки натереть, желтки размять. Также натереть сыр и яблоко.
- Выложить салат слоями: печень, маринованный лук, яблоко, сыр и белки.
- Каждый слой, кроме верхнего, смазать майонезом, а печень дополнительно посолить и поперчить.
- Бока посыпать желтками, сверху украсить майонезом.
- Оставить салат на некоторое время для пропитки.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из печени
Вкусный салат с печенью и чипсами — фаворит застолья или каждый день.
Читайте также:
Изысканный печеночный рулет — не рецепт, а находка из бюджетных продуктов.
Вкусный паштет на завтрак — понадобится 500 г печени и 100 г сливок.