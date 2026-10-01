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Главная Вкус Новый рецепт винегрета: вместо горошка и фасоли 1 ингредиент

Новый рецепт винегрета: вместо горошка и фасоли 1 ингредиент

Ua ru
1 октября 2026 21:44
Винегрет с нутом: новый вариант любимого зимнего салата
Винегрет с нутом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется немного разнообразить классический винегрет, стоит попробовать добавить нут. Он хорошо сочетается со свеклой, картофелем, морковью и квашеной капустой, а приготовить салат можно без лишних сложностей.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 4 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • свекла — 2 шт.;
  • соленые огурцы — 5 шт.;
  • квашеная капуста — 150 г;
  • консервированный нут — 1 банка, 425 мл;
  • зеленый лук — 15 г;
  • растительное масло — для запекания и заправки;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.
рецепт вінегрета з нутом
Салат с нутом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить картофель, морковь и свеклу, нарезать овощи кусочками, посолить, поперчить и слегка смазать маслом.
  2. Картофель выложить в один пакет для запекания, морковь и свеклу — в другой.
  3. Запекать при 180 °C — картофель около 30 минут, морковь и свеклу примерно 1 час.
  4. Остудить овощи и при необходимости нарезать более мелкими кубиками.
  5. Добавить нарезанные соленые огурцы, квашеную капусту и нут, предварительно слив с него жидкость и промыв.
  6. Добавить измельченный зеленый лук, заправить растительным маслом и перемешать.
  7. Попробовать и при необходимости добавить соль, учитывая соленость огурцов и капусты.

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салат рецепт винегрет нут
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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