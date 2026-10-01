Винегрет с нутом: новый вариант любимого зимнего салата

Новый рецепт винегрета: вместо горошка и фасоли 1 ингредиент
Ua ru
1 октября 2026 21:44
Винегрет с нутом. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется немного разнообразить классический винегрет, стоит попробовать добавить нут. Он хорошо сочетается со свеклой, картофелем, морковью и квашеной капустой, а приготовить салат можно без лишних сложностей.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- картофель — 4 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- свекла — 2 шт.;
- соленые огурцы — 5 шт.;
- квашеная капуста — 150 г;
- консервированный нут — 1 банка, 425 мл;
- зеленый лук — 15 г;
- растительное масло — для запекания и заправки;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Очистить картофель, морковь и свеклу, нарезать овощи кусочками, посолить, поперчить и слегка смазать маслом.
- Картофель выложить в один пакет для запекания, морковь и свеклу — в другой.
- Запекать при 180 °C — картофель около 30 минут, морковь и свеклу примерно 1 час.
- Остудить овощи и при необходимости нарезать более мелкими кубиками.
- Добавить нарезанные соленые огурцы, квашеную капусту и нут, предварительно слив с него жидкость и промыв.
- Добавить измельченный зеленый лук, заправить растительным маслом и перемешать.
- Попробовать и при необходимости добавить соль, учитывая соленость огурцов и капусты.
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