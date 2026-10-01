Винегрет с нутом: новый вариант любимого зимнего салата

Винегрет с нутом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется немного разнообразить классический винегрет, стоит попробовать добавить нут. Он хорошо сочетается со свеклой, картофелем, морковью и квашеной капустой, а приготовить салат можно без лишних сложностей.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 4 шт.;

морковь — 2 шт.;

свекла — 2 шт.;

соленые огурцы — 5 шт.;

квашеная капуста — 150 г;

консервированный нут — 1 банка, 425 мл;

зеленый лук — 15 г;

растительное масло — для запекания и заправки;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Салат с нутом. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить картофель, морковь и свеклу, нарезать овощи кусочками, посолить, поперчить и слегка смазать маслом. Картофель выложить в один пакет для запекания, морковь и свеклу — в другой. Запекать при 180 °C — картофель около 30 минут, морковь и свеклу примерно 1 час. Остудить овощи и при необходимости нарезать более мелкими кубиками. Добавить нарезанные соленые огурцы, квашеную капусту и нут, предварительно слив с него жидкость и промыв. Добавить измельченный зеленый лук, заправить растительным маслом и перемешать. Попробовать и при необходимости добавить соль, учитывая соленость огурцов и капусты.

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