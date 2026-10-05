Салат с курицей, маринованным луком и сыром

Салат "Тройка". Фото: smachnenke.com.ua

Особенность этого салата — ароматная курица и пикантный маринованный лук, которые прекрасно сочетаются с нежным сыром. Блюдо можно быстро приготовить для семейного ужина или подать к праздничному столу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриное филе — 350 г;

красный лук — 3 средних шт.;

зеленый лук — 1 большой пучок;

твердый сыр — 150 г;

майонез — 3–4 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Для маринования курицы:

сладкая паприка — ½ ч. л.;

приправа для курицы — ½ ч. л.;

соль — ½ ч. л.;

чёрный молотый перец — ½ ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.

Для маринования лука:

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яблочный или столовый уксус 9% — 1 ст. л.;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.

Салат с курицей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе нарезать небольшими кусочками, добавить паприку, приправу, соль, перец и растительное масло. Перемешать и оставить на 15–20 минут. Красный лук нарезать полукольцами, добавить уксус, сахар и соль. Перемешать и оставить на 15–20 минут, после чего слить лишнюю жидкость. Обжарить курицу небольшими порциями на разогретом масле примерно 5–7 минут до румяной корочки и полной готовности. Остудить. Выложить курицу на тарелку, сверху распределить маринованный лук и нанести тонкий слой майонеза. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр и еще немного майонеза. Украсить зеленым луком и подавать.

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