Салат с курицей, маринованным луком и сыром

Салат "Тройка": всего 3 основных ингредиента, а как вкусно
Ua ru
5 октября 2026 12:04
Салат "Тройка". Фото: smachnenke.com.ua
Особенность этого салата — ароматная курица и пикантный маринованный лук, которые прекрасно сочетаются с нежным сыром. Блюдо можно быстро приготовить для семейного ужина или подать к праздничному столу.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- куриное филе — 350 г;
- красный лук — 3 средних шт.;
- зеленый лук — 1 большой пучок;
- твердый сыр — 150 г;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Для маринования курицы:
- сладкая паприка — ½ ч. л.;
- приправа для курицы — ½ ч. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- чёрный молотый перец — ½ ч. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.
Для маринования лука:
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- яблочный или столовый уксус 9% — 1 ст. л.;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками, добавить паприку, приправу, соль, перец и растительное масло.
- Перемешать и оставить на 15–20 минут.
- Красный лук нарезать полукольцами, добавить уксус, сахар и соль.
- Перемешать и оставить на 15–20 минут, после чего слить лишнюю жидкость.
- Обжарить курицу небольшими порциями на разогретом масле примерно 5–7 минут до румяной корочки и полной готовности. Остудить.
- Выложить курицу на тарелку, сверху распределить маринованный лук и нанести тонкий слой майонеза.
- Добавить мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр и еще немного майонеза. Украсить зеленым луком и подавать.
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