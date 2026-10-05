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Главная Вкус Салат "Тройка": всего 3 основных ингредиента, а как вкусно

Салат "Тройка": всего 3 основных ингредиента, а как вкусно

Ua ru
5 октября 2026 12:04
Салат с курицей, маринованным луком и сыром
Салат "Тройка". Фото: smachnenke.com.ua

Особенность этого салата — ароматная курица и пикантный маринованный лук, которые прекрасно сочетаются с нежным сыром. Блюдо можно быстро приготовить для семейного ужина или подать к праздничному столу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • куриное филе — 350 г;
  • красный лук — 3 средних шт.;
  • зеленый лук — 1 большой пучок;
  • твердый сыр — 150 г;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Для маринования курицы:

  • сладкая паприка — ½ ч. л.;
  • приправа для курицы — ½ ч. л.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • чёрный молотый перец — ½ ч. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.

Для маринования лука:

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  • яблочный или столовый уксус 9% — 1 ст. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.
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Салат с курицей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, добавить паприку, приправу, соль, перец и растительное масло.
  2. Перемешать и оставить на 15–20 минут.
  3. Красный лук нарезать полукольцами, добавить уксус, сахар и соль.
  4. Перемешать и оставить на 15–20 минут, после чего слить лишнюю жидкость.
  5. Обжарить курицу небольшими порциями на разогретом масле примерно 5–7 минут до румяной корочки и полной готовности. Остудить.
  6. Выложить курицу на тарелку, сверху распределить маринованный лук и нанести тонкий слой майонеза.
  7. Добавить мелко нарезанный зеленый лук, натертый сыр и еще немного майонеза. Украсить зеленым луком и подавать.

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салат рецепт курица закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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