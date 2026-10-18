Салат с курицей и корейской морковью: простая закуска с пикантным вкусом

Салат "Пикантный". Фото: smachnenke.com.ua

Сочная курица, нежный сыр и яйца прекрасно сочетаются с пряной морковью. Салат готовится за считанные минуты и хорошо сочетается с подсушенным черным хлебом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

морковь по-корейски — 200 г;

плавленый сыр — 100 г;

вареные яйца — 2 шт.;

отварное куриное филе — 200 г;

майонез — 3–4 ст. л.

Салат с морковью по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе нарезать соломкой или разделить на волокна. Яйца и охлажденный плавленый сыр натереть на крупной терке. Из моркови слить лишнюю жидкость и, при необходимости, укоротить полоски. Смешать все ингредиенты, добавить майонез и перемешать. При необходимости отрегулировать количество заправки. Подавать сразу или немного охладить в холодильнике.

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