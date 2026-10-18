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Главная Вкус Салат "Пикантный": всего 4 ингредиента, но как вкусно!

Салат "Пикантный": всего 4 ингредиента, но как вкусно!

Ua ru
18 октября 2026 12:04
Салат с курицей и корейской морковью: простая закуска с пикантным вкусом
Салат "Пикантный". Фото: smachnenke.com.ua

Сочная курица, нежный сыр и яйца прекрасно сочетаются с пряной морковью. Салат готовится за считанные минуты и хорошо сочетается с подсушенным черным хлебом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • морковь по-корейски — 200 г;
  • плавленый сыр — 100 г;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • отварное куриное филе — 200 г;
  • майонез — 3–4 ст. л.
рецепт салату з морквою по-корейськи
Салат с морковью по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное филе нарезать соломкой или разделить на волокна.
  2. Яйца и охлажденный плавленый сыр натереть на крупной терке.
  3. Из моркови слить лишнюю жидкость и, при необходимости, укоротить полоски.
  4. Смешать все ингредиенты, добавить майонез и перемешать.
  5. При необходимости отрегулировать количество заправки.
  6. Подавать сразу или немного охладить в холодильнике.

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салат рецепт морковь по-корейски закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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