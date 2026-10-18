Салат с курицей и корейской морковью: простая закуска с пикантным вкусом

Салат "Пикантный": всего 4 ингредиента, но как вкусно!
Ua ru
18 октября 2026 12:04
Салат "Пикантный". Фото: smachnenke.com.ua
Сочная курица, нежный сыр и яйца прекрасно сочетаются с пряной морковью. Салат готовится за считанные минуты и хорошо сочетается с подсушенным черным хлебом.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- морковь по-корейски — 200 г;
- плавленый сыр — 100 г;
- вареные яйца — 2 шт.;
- отварное куриное филе — 200 г;
- майонез — 3–4 ст. л.
Способ приготовления
- Куриное филе нарезать соломкой или разделить на волокна.
- Яйца и охлажденный плавленый сыр натереть на крупной терке.
- Из моркови слить лишнюю жидкость и, при необходимости, укоротить полоски.
- Смешать все ингредиенты, добавить майонез и перемешать.
- При необходимости отрегулировать количество заправки.
- Подавать сразу или немного охладить в холодильнике.
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