Салат с копченой курицей и ананасами: оригинальное сочетание вкусов

Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua.

Копченая курица придает салату насыщенный вкус, ананасы добавляют сладкую свежесть, а чеснок и орехи делают сочетание особенно выразительным. Такая закуска легко разнообразит привычное меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

копченая вареная курица — 230 г;

копчёный сыр — 150 г;

твёрдый сыр — 150 г;

консервированные ананасы — 340 г;

майонез — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

грецкие орехи — 15 г.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Курицу, оба вида сыра и ананасы нарезать небольшими кубиками. Переложить в салатницу, добавить майонез и измельченный чеснок, тщательно перемешать. Грецкие орехи измельчить, посыпать ими салат перед подачей. По желанию немного охладить блюдо в холодильнике.

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