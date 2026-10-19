Салат с копченой курицей и ананасами: оригинальное сочетание вкусов

Новый салат "Идеал": вкуснее, чем "Оливье" и "Крабовый"
Ua ru
19 октября 2026 12:04
Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua.
Копченая курица придает салату насыщенный вкус, ананасы добавляют сладкую свежесть, а чеснок и орехи делают сочетание особенно выразительным. Такая закуска легко разнообразит привычное меню.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- копченая вареная курица — 230 г;
- копчёный сыр — 150 г;
- твёрдый сыр — 150 г;
- консервированные ананасы — 340 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- грецкие орехи — 15 г.
Способ приготовления
- Курицу, оба вида сыра и ананасы нарезать небольшими кубиками.
- Переложить в салатницу, добавить майонез и измельченный чеснок, тщательно перемешать.
- Грецкие орехи измельчить, посыпать ими салат перед подачей.
- По желанию немного охладить блюдо в холодильнике.
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