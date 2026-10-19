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Главная Вкус Новый салат "Идеал": вкуснее, чем "Оливье" и "Крабовый"

Новый салат "Идеал": вкуснее, чем "Оливье" и "Крабовый"

Ua ru
19 октября 2026 12:04
Салат с копченой курицей и ананасами: оригинальное сочетание вкусов
Салат с курицей. Фото: gospodynka.com.ua.

Копченая курица придает салату насыщенный вкус, ананасы добавляют сладкую свежесть, а чеснок и орехи делают сочетание особенно выразительным. Такая закуска легко разнообразит привычное меню.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • копченая вареная курица — 230 г;
  • копчёный сыр — 150 г;
  • твёрдый сыр — 150 г;
  • консервированные ананасы — 340 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • грецкие орехи — 15 г.
рецепт салату з куркою
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Курицу, оба вида сыра и ананасы нарезать небольшими кубиками.
  2. Переложить в салатницу, добавить майонез и измельченный чеснок, тщательно перемешать.
  3. Грецкие орехи измельчить, посыпать ими салат перед подачей.
  4. По желанию немного охладить блюдо в холодильнике.

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салат рецепт курица закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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