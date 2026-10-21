Свекольный салат с сыром и зеленью: нежная альтернатива Шубе

Новый салат из свеклы 2026: приготовьте, если надоела "Шуба"
Ua ru
21 октября 2026 12:44
Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua
Если привычные салаты уже надоели, попробуйте это яркое сочетание овощей, сыра и свежей зелени. Слои красиво смотрятся на тарелке, а после охлаждения вкусы становятся более гармоничными.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- свекла — 400 г;
- морковь — 200 г;
- яйца — 4 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт. по 70–90 г;
- укроп и петрушка — 1 пучок;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 100–150 г;
- соль — по вкусу;
- сахар — до ½ ч. л., по желанию.
Способ приготовления
- Свеклу и морковь отварить до мягкости, остудить и очистить.
- Яйца сварить вкрутую, отделить белки от желтков.
- Сырки немного подморозить, чтобы их было легче натереть.
- На тарелку слоями выложить натертую морковь, плавленые сырки, белки и измельченную зелень, слегка смазывая майонезом.
- Свеклу натереть, смешать с измельченным чесноком, солью и небольшим количеством майонеза. При необходимости добавить немного сахара.
- Выложить свекольную массу следующим слоем, сверху натереть желтки.
- Накрыть салат и поставить в холодильник примерно на час. Перед подачей украсить зеленью.
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