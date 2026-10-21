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Главная Вкус Новый салат из свеклы 2026: приготовьте, если надоела "Шуба"

Новый салат из свеклы 2026: приготовьте, если надоела "Шуба"

Ua ru
21 октября 2026 12:44
Свекольный салат с сыром и зеленью: нежная альтернатива Шубе
Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Если привычные салаты уже надоели, попробуйте это яркое сочетание овощей, сыра и свежей зелени. Слои красиво смотрятся на тарелке, а после охлаждения вкусы становятся более гармоничными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свекла — 400 г;
  • морковь — 200 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт. по 70–90 г;
  • укроп и петрушка — 1 пучок;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 100–150 г;
  • соль — по вкусу;
  • сахар — до ½ ч. л., по желанию.
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Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Свеклу и морковь отварить до мягкости, остудить и очистить.
  2. Яйца сварить вкрутую, отделить белки от желтков.
  3. Сырки немного подморозить, чтобы их было легче натереть.
  4. На тарелку слоями выложить натертую морковь, плавленые сырки, белки и измельченную зелень, слегка смазывая майонезом.
  5. Свеклу натереть, смешать с измельченным чесноком, солью и небольшим количеством майонеза. При необходимости добавить немного сахара.
  6. Выложить свекольную массу следующим слоем, сверху натереть желтки.
  7. Накрыть салат и поставить в холодильник примерно на час. Перед подачей украсить зеленью.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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