Свекольный салат с сыром и зеленью: нежная альтернатива Шубе

Салат из свеклы. Фото: smachnenke.com.ua

Если привычные салаты уже надоели, попробуйте это яркое сочетание овощей, сыра и свежей зелени. Слои красиво смотрятся на тарелке, а после охлаждения вкусы становятся более гармоничными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свекла — 400 г;

морковь — 200 г;

яйца — 4 шт.;

плавленые сырки — 2 шт. по 70–90 г;

укроп и петрушка — 1 пучок;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 100–150 г;

соль — по вкусу;

сахар — до ½ ч. л., по желанию.

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Свеклу и морковь отварить до мягкости, остудить и очистить. Яйца сварить вкрутую, отделить белки от желтков. Сырки немного подморозить, чтобы их было легче натереть. На тарелку слоями выложить натертую морковь, плавленые сырки, белки и измельченную зелень, слегка смазывая майонезом. Свеклу натереть, смешать с измельченным чесноком, солью и небольшим количеством майонеза. При необходимости добавить немного сахара. Выложить свекольную массу следующим слоем, сверху натереть желтки. Накрыть салат и поставить в холодильник примерно на час. Перед подачей украсить зеленью.

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