Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется разнообразить праздничное меню, попробуйте этот яркий салат из доступных продуктов. Он отличается насыщенным вкусом, аппетитно смотрится на столе и может стать отличной альтернативой привычной "шубе".

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

отварная свекла — 2 шт. (800 г);

красный лук — 2 шт. (220 г);

яйца — 5 шт.;

соленые огурцы — 300 г;

укроп — 1 пучок;

грецкие орехи — 50 г;

чеснок — 3 зубчика;

майонез — 150 г.

Для маринада:

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус 9% — 1 ст. л.;

холодная вода — чтобы покрыть лук.

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар, уксус и воду. Оставить на 10 минут, затем отцедить. Майонез смешать с измельченным чесноком. Огурцы нарезать соломкой, яйца отварить и натереть, свеклу также натереть на терке. На тарелку нанести немного чесночного майонеза. Выложить слоями лук, яйца, огурцы и половину свеклы, смазывая каждый слой соусом. Посыпать измельчёнными орехами, выложить оставшуюся свеклу, покрыть майонезом и украсить нарезанным укропом. Перед подачей желательно охладить салат.

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