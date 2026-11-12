Главный конкурент "Шубы": взять 2 свеклы и сложить салат слоями
Ua ru
12 ноября 2026 21:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется разнообразить праздничное меню, попробуйте этот яркий салат из доступных продуктов. Он отличается насыщенным вкусом, аппетитно смотрится на столе и может стать отличной альтернативой привычной "шубе".
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- отварная свекла — 2 шт. (800 г);
- красный лук — 2 шт. (220 г);
- яйца — 5 шт.;
- соленые огурцы — 300 г;
- укроп — 1 пучок;
- грецкие орехи — 50 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- майонез — 150 г.
Для маринада:
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксус 9% — 1 ст. л.;
- холодная вода — чтобы покрыть лук.
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар, уксус и воду.
- Оставить на 10 минут, затем отцедить. Майонез смешать с измельченным чесноком.
- Огурцы нарезать соломкой, яйца отварить и натереть, свеклу также натереть на терке.
- На тарелку нанести немного чесночного майонеза.
- Выложить слоями лук, яйца, огурцы и половину свеклы, смазывая каждый слой соусом.
- Посыпать измельчёнными орехами, выложить оставшуюся свеклу, покрыть майонезом и украсить нарезанным укропом. Перед подачей желательно охладить салат.
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