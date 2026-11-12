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Главная Вкус Главный конкурент "Шубы": взять 2 свеклы и сложить салат слоями

Главный конкурент "Шубы": взять 2 свеклы и сложить салат слоями

Ua ru
12 ноября 2026 21:44
Свекольный салат с солеными огурцами: праздничное блюдо с орехами и чесночным соусом Фото: smachnenke.com.ua
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется разнообразить праздничное меню, попробуйте этот яркий салат из доступных продуктов. Он отличается насыщенным вкусом, аппетитно смотрится на столе и может стать отличной альтернативой привычной "шубе".

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • отварная свекла — 2 шт. (800 г);
  • красный лук — 2 шт. (220 г);
  • яйца — 5 шт.;
  • соленые огурцы — 300 г;
  • укроп — 1 пучок;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • майонез — 150 г.

Для маринада:

  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 1 ст. л.;
  • холодная вода — чтобы покрыть лук.
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Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать полукольцами, добавить соль, сахар, уксус и воду.
  2. Оставить на 10 минут, затем отцедить. Майонез смешать с измельченным чесноком.
  3. Огурцы нарезать соломкой, яйца отварить и натереть, свеклу также натереть на терке.
  4. На тарелку нанести немного чесночного майонеза.
  5. Выложить слоями лук, яйца, огурцы и половину свеклы, смазывая каждый слой соусом.
  6. Посыпать измельчёнными орехами, выложить оставшуюся свеклу, покрыть майонезом и украсить нарезанным укропом. Перед подачей желательно охладить салат.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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