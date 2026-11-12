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Головна Смак Головний конкурент "Шуби": взяти 2 буряки та зібрати салат шарами

Головний конкурент "Шуби": взяти 2 буряки та зібрати салат шарами

Ua ru
12 листопада 2026 21:44
Буряковий салат із солоними огірками: святкова страва з горіхами та часниковим соусом Фото: smachnenke.com.ua
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться урізноманітнити святкове меню, спробуйте цей яскравий салат із доступних продуктів. Він має насичений смак, апетитно виглядає на столі та може стати чудовою альтернативою звичній "Шубі".

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • відварений буряк — 2 шт. (800 г);
  • червона цибуля — 2 шт. (220 г);
  • яйця — 5 шт.;
  • солоні огірки — 300 г;
  • кріп — 1 пучок;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • майонез — 150 г.

Для маринаду:

  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.;
  • холодна вода — щоб покрити цибулю.
рецепт салату з буряка
Варений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль, цукор, оцет і воду.
  2. Залишити на 10 хвилин, потім відцідити. Майонез змішати з подрібненим часником.
  3. Огірки нарізати соломкою, яйця відварити й натерти, буряк також натерти на тертці.
  4. На тарілку нанести трохи часникового майонезу.
  5. Викласти шарами цибулю, яйця, огірки та половину буряка, змащуючи кожен шар соусом.
  6. Посипати подрібненими горіхами, розподілити решту буряка, покрити майонезом і прикрасити нарізаним кропом. Перед подачею бажано охолодити салат.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів з буряком

Рецепт салату "Осінній": знадобиться 2 буряки та 2 солоні огірки. 

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салат рецепт салат шуба буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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