Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться урізноманітнити святкове меню, спробуйте цей яскравий салат із доступних продуктів. Він має насичений смак, апетитно виглядає на столі та може стати чудовою альтернативою звичній "Шубі".

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

відварений буряк — 2 шт. (800 г);

червона цибуля — 2 шт. (220 г);

яйця — 5 шт.;

солоні огірки — 300 г;

кріп — 1 пучок;

волоські горіхи — 50 г;

часник — 3 зубчики;

майонез — 150 г.

Для маринаду:

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

холодна вода — щоб покрити цибулю.

Варений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями, додати сіль, цукор, оцет і воду. Залишити на 10 хвилин, потім відцідити. Майонез змішати з подрібненим часником. Огірки нарізати соломкою, яйця відварити й натерти, буряк також натерти на тертці. На тарілку нанести трохи часникового майонезу. Викласти шарами цибулю, яйця, огірки та половину буряка, змащуючи кожен шар соусом. Посипати подрібненими горіхами, розподілити решту буряка, покрити майонезом і прикрасити нарізаним кропом. Перед подачею бажано охолодити салат.

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