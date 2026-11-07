Буряковий салат із морквою та горіхами: проста закуска на кожен день

Салат з буряка "Здоров’я": підходить на кожен день до всіх страв
Ua ru
7 листопада 2026 12:14
Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат добре доповнить обід або вечерю, пасуватиме до м’ясних страв і стане вдалою повсякденною закускою. Для ніжнішого смаку можна використати сметану, а для більш насиченого — майонез.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- варений буряк — 2 середні шт.;
- сира морква — 1 шт.;
- часник — 2–3 зубчики;
- волоські горіхи — 1 жменя;
- сметана або майонез — 2 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Очистити охолоджений буряк і моркву, натерти на великій тертці та перекласти в миску.
- Додати подрібнений часник і посічені волоські горіхи.
- Заправити сметаною або майонезом, посолити за смаком і ретельно перемішати.
- Перед подачею за бажанням трохи охолодити.
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