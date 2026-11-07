Буряковий салат із морквою та горіхами: проста закуска на кожен день

Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат добре доповнить обід або вечерю, пасуватиме до м’ясних страв і стане вдалою повсякденною закускою. Для ніжнішого смаку можна використати сметану, а для більш насиченого — майонез.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

варений буряк — 2 середні шт.;

сира морква — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

волоські горіхи — 1 жменя;

сметана або майонез — 2 ст. л.;

сіль — за смаком.

Варений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Очистити охолоджений буряк і моркву, натерти на великій тертці та перекласти в миску. Додати подрібнений часник і посічені волоські горіхи. Заправити сметаною або майонезом, посолити за смаком і ретельно перемішати. Перед подачею за бажанням трохи охолодити.

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