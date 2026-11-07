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Головна Смак Салат з буряка "Здоров’я": підходить на кожен день до всіх страв

Салат з буряка "Здоров’я": підходить на кожен день до всіх страв

Ua ru
7 листопада 2026 12:14
Буряковий салат із морквою та горіхами: проста закуска на кожен день
Салат з буряка. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат добре доповнить обід або вечерю, пасуватиме до м’ясних страв і стане вдалою повсякденною закускою. Для ніжнішого смаку можна використати сметану, а для більш насиченого — майонез.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • варений буряк — 2 середні шт.;
  • сира морква — 1 шт.;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • волоські горіхи — 1 жменя;
  • сметана або майонез — 2 ст. л.;
  • сіль — за смаком.
рецепт салату з буряком
Варений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити охолоджений буряк і моркву, натерти на великій тертці та перекласти в миску.
  2. Додати подрібнений часник і посічені волоські горіхи.
  3. Заправити сметаною або майонезом, посолити за смаком і ретельно перемішати.
  4. Перед подачею за бажанням трохи охолодити.

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Рецепт салату "Осінній": знадобиться 2 буряки та 2 солоні огірки. 

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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