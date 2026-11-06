Намазка з буряком та плавленим сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Цю універсальну закуску можна подавати як самостійний салат або використовувати для бутербродів. Готується вона просто, а гостроту й консистенцію легко регулювати за власним смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

плавлені сирки — 2 шт.;

варені яйця — 2 шт.;

варений буряк — 3 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

грецький йогурт — за смаком;

майонез — за смаком;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

Охолоджений буряк і варені яйця очистити та натерти на великій тертці. Плавлені сирки трохи потримати в холодильнику, щоб їх було легше натирати, і додати до решти інгредієнтів. Часник пропустити через прес, покласти в суміш. Додати грецький йогурт і майонез, ретельно перемішати до бажаної консистенції. Посолити, поперчити й подавати як салат або намазувати на скибочки хліба.

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