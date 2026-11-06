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Головна Смак Універсальна намазка з буряком та плавленим сиром: на хліб або салат

Універсальна намазка з буряком та плавленим сиром: на хліб або салат

Ua ru
6 листопада 2026 21:04
Бурякова намазка з плавленим сиром: ніжна закуска за 10 хвилин Фото: smachnenke.com.ua
Намазка з буряком та плавленим сиром. Фото: smachnenke.com.ua

Цю універсальну закуску можна подавати як самостійний салат або використовувати для бутербродів. Готується вона просто, а гостроту й консистенцію легко регулювати за власним смаком.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • плавлені сирки — 2 шт.;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • варений буряк — 3 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • грецький йогурт — за смаком;
  • майонез — за смаком;
  • сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Охолоджений буряк і варені яйця очистити та натерти на великій тертці.
  2. Плавлені сирки трохи потримати в холодильнику, щоб їх було легше натирати, і додати до решти інгредієнтів.
  3. Часник пропустити через прес, покласти в суміш.
  4. Додати грецький йогурт і майонез, ретельно перемішати до бажаної консистенції.
  5. Посолити, поперчити й подавати як салат або намазувати на скибочки хліба.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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