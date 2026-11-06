Універсальна намазка з буряком та плавленим сиром: на хліб або салат
Ua ru
6 листопада 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Намазка з буряком та плавленим сиром. Фото: smachnenke.com.ua
Цю універсальну закуску можна подавати як самостійний салат або використовувати для бутербродів. Готується вона просто, а гостроту й консистенцію легко регулювати за власним смаком.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- плавлені сирки — 2 шт.;
- варені яйця — 2 шт.;
- варений буряк — 3 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- грецький йогурт — за смаком;
- майонез — за смаком;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Охолоджений буряк і варені яйця очистити та натерти на великій тертці.
- Плавлені сирки трохи потримати в холодильнику, щоб їх було легше натирати, і додати до решти інгредієнтів.
- Часник пропустити через прес, покласти в суміш.
- Додати грецький йогурт і майонез, ретельно перемішати до бажаної консистенції.
- Посолити, поперчити й подавати як салат або намазувати на скибочки хліба.
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