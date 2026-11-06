Салат з буряком. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Олеся" виходить ніжним, соковитим і дуже простим у приготуванні. Його можна подати до обіду чи вечері, а кількість майонезу легко регулювати відповідно до власного смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

відварений буряк — 2 шт.;

яблуко — 1 шт.;

сіль — за смаком;

майонез — за смаком;

свіжа зелень — за смаком.

Салат з буряком. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Відварений буряк очистити й натерти на великій тертці. Яблуко також натерти та змішати з буряком. Додати сіль, подрібнену зелень і майонез. Ретельно перемішати, викласти в салатницю та за бажанням прикрасити зеленню.

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