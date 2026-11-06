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Головна Смак Салат "Олеся" замість "Вінегрета": рецепт №1 з буряка

Салат "Олеся" замість "Вінегрета": рецепт №1 з буряка

Ua ru
6 листопада 2026 12:04
Буряковий салат із яблуком: легкий рецепт із ніжною заправкою Фото: gospodynka.com.ua
Салат з буряком. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Олеся" виходить ніжним, соковитим і дуже простим у приготуванні. Його можна подати до обіду чи вечері, а кількість майонезу легко регулювати відповідно до власного смаку.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • відварений буряк — 2 шт.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • майонез — за смаком;
  • свіжа зелень — за смаком.
рецепт салату з буряка
Салат з буряком. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Відварений буряк очистити й натерти на великій тертці.
  2. Яблуко також натерти та змішати з буряком.
  3. Додати сіль, подрібнену зелень і майонез.
  4. Ретельно перемішати, викласти в салатницю та за бажанням прикрасити зеленню.

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Рецепт салату "Осінній": знадобиться 2 буряки та 2 солоні огірки. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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