Салат "Олеся" замість "Вінегрета": рецепт №1 з буряка
Ua ru
6 листопада 2026 12:04
Фото: gospodynka.com.ua
Салат з буряком. Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Олеся" виходить ніжним, соковитим і дуже простим у приготуванні. Його можна подати до обіду чи вечері, а кількість майонезу легко регулювати відповідно до власного смаку.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- відварений буряк — 2 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- майонез — за смаком;
- свіжа зелень — за смаком.
Спосіб приготування
- Відварений буряк очистити й натерти на великій тертці.
- Яблуко також натерти та змішати з буряком.
- Додати сіль, подрібнену зелень і майонез.
- Ретельно перемішати, викласти в салатницю та за бажанням прикрасити зеленню.
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