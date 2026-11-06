Салат "Олеся" вместо "Винегрета": рецепт № 1 из свеклы
Ua ru
6 ноября 2026 12:04
Фото: gospodynka.com.ua
Салат со свеклой. Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Олеся" получается нежным, сочным и очень простым в приготовлении. Его можно подать к обеду или ужину, а количество майонеза легко регулировать в соответствии со своими вкусами.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- отварная свекла — 2 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- майонез — по вкусу;
- свежая зелень — по вкусу.
Способ приготовления
- Отварную свеклу очистить и натереть на крупной терке.
- Яблоко также натереть и смешать со свеклой.
- Добавить соль, измельченную зелень и майонез.
- Тщательно перемешать, выложить в салатницу и по желанию украсить зеленью.
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