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Главная Вкус Салат "Олеся" вместо "Винегрета": рецепт № 1 из свеклы

Салат "Олеся" вместо "Винегрета": рецепт № 1 из свеклы

Ua ru
6 ноября 2026 12:04
Свекольный салат с яблоком: простой рецепт с нежной заправкой Фото: gospodynka.com.ua
Салат со свеклой. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Олеся" получается нежным, сочным и очень простым в приготовлении. Его можно подать к обеду или ужину, а количество майонеза легко регулировать в соответствии со своими вкусами.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • отварная свекла — 2 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • майонез — по вкусу;
  • свежая зелень — по вкусу.
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Салат со свеклой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Отварную свеклу очистить и натереть на крупной терке.
  2. Яблоко также натереть и смешать со свеклой.
  3. Добавить соль, измельченную зелень и майонез.
  4. Тщательно перемешать, выложить в салатницу и по желанию украсить зеленью.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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