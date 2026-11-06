Салат со свеклой. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Олеся" получается нежным, сочным и очень простым в приготовлении. Его можно подать к обеду или ужину, а количество майонеза легко регулировать в соответствии со своими вкусами.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

отварная свекла — 2 шт.;

яблоко — 1 шт.;

соль — по вкусу;

майонез — по вкусу;

свежая зелень — по вкусу.

Салат со свеклой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Отварную свеклу очистить и натереть на крупной терке. Яблоко также натереть и смешать со свеклой. Добавить соль, измельченную зелень и майонез. Тщательно перемешать, выложить в салатницу и по желанию украсить зеленью.

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