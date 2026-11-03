Квашеная свекла на зиму: универсальная заготовка для борща, салатов и закусок

Квашеная свекла "3 в 1" на зиму: в борщ, в салат или на закуску
Ua ru
3 ноября 2026 12:04
Тертая свекла. Фото: smachnenke.com.ua
Квашеная свекла получается сочной, ароматной и с приятной кислинкой. Ее можно добавлять в борщ, готовить из нее салаты или подавать как самостоятельную закуску с маслом и чесноком.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- очищенная свекла — 3 кг;
- соль — 75 г;
- сахар — 1 ст. л.
Для подачи:
- лук или чеснок — по вкусу;
- растительное масло — по вкусу.
Способ приготовления
- Свеклу натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой.
- Добавить соль и сахар, тщательно перемешать и немного помять руками, чтобы овощ пустил сок.
- Плотно уложить свеклу в чистые стеклянные банки, оставив сверху немного свободного места.
- Прижать пищевым гнетом, чтобы овощ оставался полностью погруженным в собственный сок.
- Накрыть крышкой для ферментации.
- Оставить при комнатной температуре без попадания прямых солнечных лучей.
- Ежедневно проверяйте, находится ли вся свекла под рассолом.
- Через 3–4 дня может стать заметным брожение, но ориентироваться нужно на завершение ферментации.
- Готовую свеклу вместе с рассолом поставить в холодильник.
Для салата отцедить нужную порцию, добавить лук или чеснок и растительное масло. В борщ класть после того, как картофель станет мягким. А в качестве закуски подавать с растительным маслом к картофелю, мясу или черному хлебу.
Читайте также:
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов со свеклой
Рецепт салата "Осенний": понадобятся 2 свеклы и 2 соленых огурца.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".