Квашеная свекла на зиму: универсальная заготовка для борща, салатов и закусок

Тертая свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Квашеная свекла получается сочной, ароматной и с приятной кислинкой. Ее можно добавлять в борщ, готовить из нее салаты или подавать как самостоятельную закуску с маслом и чесноком.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

очищенная свекла — 3 кг;

соль — 75 г;

сахар — 1 ст. л.

Для подачи:

лук или чеснок — по вкусу;

растительное масло — по вкусу.

Сырая свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Свеклу натереть на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Добавить соль и сахар, тщательно перемешать и немного помять руками, чтобы овощ пустил сок. Плотно уложить свеклу в чистые стеклянные банки, оставив сверху немного свободного места. Прижать пищевым гнетом, чтобы овощ оставался полностью погруженным в собственный сок. Накрыть крышкой для ферментации. Оставить при комнатной температуре без попадания прямых солнечных лучей. Ежедневно проверяйте, находится ли вся свекла под рассолом. Через 3–4 дня может стать заметным брожение, но ориентироваться нужно на завершение ферментации. Готовую свеклу вместе с рассолом поставить в холодильник.

Для салата отцедить нужную порцию, добавить лук или чеснок и растительное масло. В борщ класть после того, как картофель станет мягким. А в качестве закуски подавать с растительным маслом к картофелю, мясу или черному хлебу.

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