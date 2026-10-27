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Главная Вкус Маринованная свекла на зиму целиком в банках: удобно для всех салатов

Маринованная свекла на зиму целиком в банках: удобно для всех салатов

Ua ru
27 октября 2026 01:04
Свекла на зиму в банках: универсальная заготовка для салатов и борща Фото: maisternia-idei
Маринованная свекла. Фото: maisternia-idei

Не спешите выбрасывать мелкую свеклу после сбора урожая. Ее можно замариновать целиком и зимой не тратить время на длительную варку овощей для салатов. Достаточно открыть банку, достать нужное количество свеклы и натереть или нарезать её для любимого блюда.

Рецепт опубликовал сайт Мастерская идей, передает Новости.LIVE.

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Вам понадобится:

  • отварная свекла — столько, сколько поместится в банки.

Для маринада на 1 л воды:

  • вода — 1 л;
  • сахар — 80 г;
  • соль — 25 г;
  • уксус 9% — 60 мл.
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Свекла в банке. Фото: maisternia-idei

Способ приготовления

  1. Свеклу тщательно вымыть щеткой и отварить до мягкости. Остудить и очистить от кожуры.
  2. Чистые банки плотно наполнить свеклой, размещая более крупные корнеплоды внизу, а мелкие — сверху.
  3. В воду добавить сахар и соль, довести до кипения, помешивая до растворения.
  4. Добавить уксус, прокипятить несколько секунд и залить свеклу горячим маринадом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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