Маринованная свекла. Фото: maisternia-idei

Не спешите выбрасывать мелкую свеклу после сбора урожая. Ее можно замариновать целиком и зимой не тратить время на длительную варку овощей для салатов. Достаточно открыть банку, достать нужное количество свеклы и натереть или нарезать её для любимого блюда.

Рецепт опубликовал сайт Мастерская идей, передает Новости.LIVE.

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Вам понадобится:

отварная свекла — столько, сколько поместится в банки.

Для маринада на 1 л воды:

вода — 1 л;

сахар — 80 г;

соль — 25 г;

уксус 9% — 60 мл.

Свекла в банке. Фото: maisternia-idei

Способ приготовления

Свеклу тщательно вымыть щеткой и отварить до мягкости. Остудить и очистить от кожуры. Чистые банки плотно наполнить свеклой, размещая более крупные корнеплоды внизу, а мелкие — сверху. В воду добавить сахар и соль, довести до кипения, помешивая до растворения. Добавить уксус, прокипятить несколько секунд и залить свеклу горячим маринадом.

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