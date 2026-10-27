Маринованная свекла на зиму целиком в банках: удобно для всех салатов
Не спешите выбрасывать мелкую свеклу после сбора урожая. Ее можно замариновать целиком и зимой не тратить время на длительную варку овощей для салатов. Достаточно открыть банку, достать нужное количество свеклы и натереть или нарезать её для любимого блюда.
Рецепт опубликовал сайт Мастерская идей, передает Новости.LIVE.
Вам понадобится:
- отварная свекла — столько, сколько поместится в банки.
Для маринада на 1 л воды:
- вода — 1 л;
- сахар — 80 г;
- соль — 25 г;
- уксус 9% — 60 мл.
Способ приготовления
- Свеклу тщательно вымыть щеткой и отварить до мягкости. Остудить и очистить от кожуры.
- Чистые банки плотно наполнить свеклой, размещая более крупные корнеплоды внизу, а мелкие — сверху.
- В воду добавить сахар и соль, довести до кипения, помешивая до растворения.
- Добавить уксус, прокипятить несколько секунд и залить свеклу горячим маринадом.
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