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Главная Вкус Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2026 01:04
Огурцы в горчичном маринаде: пикантная заготовка на зиму с насыщенным вкусом
Маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Эти огурцы в горчичном маринаде — отличный вариант домашней заготовки на зиму. Благодаря специям, чесноку и горчице они получаются хрустящими, ароматными и имеют приятную пикантную нотку. Рецепт простой, а результат всегда радует насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 4 кг;
  • сахар — 1 стакан;
  • уксус 9% — 1 стакан;
  • растительное масло — 1 стакан;
  • вода — 1 стакан;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • горчичный порошок — 2 ст. л.;
  • черный молотый перец — 1 ст. л.;
  • соль — 2–3 ст. л.;
  • стакан — 250 мл.
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Огурцы с горчицей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы хорошо промыть, обрезать кончики и нарезать вдоль на четыре части. Крупные плоды при необходимости разрезать пополам.
  2. Для маринада смешать сахар, соль, черный перец и горчичный порошок.
  3. Добавить воду, уксус, растительное масло и измельченный чеснок.
  4. Полученной смесью залить огурцы, перемешать и оставить на 3–4 часа, чтобы они пустили сок и хорошо пропитались ароматами.
  5. Подготовленные огурцы плотно разложить в стерилизованные банки и залить образовавшимся маринадом.
  6. Банки накрыть крышками и поставить в кастрюлю с теплой водой.
  7. Стерилизовать емкости объемом 500 мл примерно 15 минут после закипания.
  8. После этого герметично закрутить банки, перевернуть вверх дном и оставить под тёплым одеялом до полного остывания.
  9. Готовые горчичные огурцы хранить в прохладном темном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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