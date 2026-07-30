Огурцы в горчичном маринаде: пикантная заготовка на зиму с насыщенным вкусом

Маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Эти огурцы в горчичном маринаде — отличный вариант домашней заготовки на зиму. Благодаря специям, чесноку и горчице они получаются хрустящими, ароматными и имеют приятную пикантную нотку. Рецепт простой, а результат всегда радует насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 4 кг;

сахар — 1 стакан;

уксус 9% — 1 стакан;

растительное масло — 1 стакан;

вода — 1 стакан;

чеснок — 6 зубчиков;

горчичный порошок — 2 ст. л.;

черный молотый перец — 1 ст. л.;

соль — 2–3 ст. л.;

стакан — 250 мл.

Огурцы с горчицей. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы хорошо промыть, обрезать кончики и нарезать вдоль на четыре части. Крупные плоды при необходимости разрезать пополам. Для маринада смешать сахар, соль, черный перец и горчичный порошок. Добавить воду, уксус, растительное масло и измельченный чеснок. Полученной смесью залить огурцы, перемешать и оставить на 3–4 часа, чтобы они пустили сок и хорошо пропитались ароматами. Подготовленные огурцы плотно разложить в стерилизованные банки и залить образовавшимся маринадом. Банки накрыть крышками и поставить в кастрюлю с теплой водой. Стерилизовать емкости объемом 500 мл примерно 15 минут после закипания. После этого герметично закрутить банки, перевернуть вверх дном и оставить под тёплым одеялом до полного остывания. Готовые горчичные огурцы хранить в прохладном темном месте.

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