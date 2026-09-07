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Главная Вкус Маринованная свекла "3 в 1": универсальная заготовка, которая спасает зимой

Маринованная свекла "3 в 1": универсальная заготовка, которая спасает зимой

Ua ru
7 сентября 2026 15:44
Маринованная свекла с овощами: универсальная заготовка на зиму
Маринованная свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Такой рецепт особенно удобен в конце сезона, когда нужно использовать много овощей. Заготовка получается густой, ароматной и насыщенной, а готовые банки можно хранить даже без погреба.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передаёт Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свекла — 1,5 кг;
  • лук — 500 г;
  • морковь — 300 г;
  • болгарский перец — 500 г;
  • помидоры — 1 кг;
  • сахар — 40–50 г;
  • соль — 30–40 г;
  • чеснок — 30 г;
  • черный молотый перец — 1 ч. л.;
  • уксус 9% — 20 мл;
  • растительное масло — 150 мл.
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Приготовление заготовки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. В котле или большой кастрюле разогрейте растительное масло.
  2. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до легкого золотистого оттенка.
  3. Добавьте натертую морковь и тушите до мягкости.
  4. Добавьте натертую свеклу, перемешайте и тушите под крышкой 15–20 минут.
  5. Сладкий перец и помидоры измельчите блендером. Добавьте к овощам вместе с солью и сахаром.
  6. После закипания готовьте под крышкой 15 минут, затем ещё 20–30 минут без крышки, чтобы заготовка загустела.
  7. За 5 минут до готовности добавьте измельчённый чеснок, чёрный перец и уксус.
  8. Горячую массу разложите по стерилизованным банкам и сразу герметично закройте.
  9. Оставьте остывать при комнатной температуре.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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