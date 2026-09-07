Маринованная свекла с овощами: универсальная заготовка на зиму

Маринованная свекла "3 в 1": универсальная заготовка, которая спасает зимой
Ua ru
7 сентября 2026 15:44
Маринованная свекла. Фото: gospodynka.com.ua
Такой рецепт особенно удобен в конце сезона, когда нужно использовать много овощей. Заготовка получается густой, ароматной и насыщенной, а готовые банки можно хранить даже без погреба.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передаёт Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- свекла — 1,5 кг;
- лук — 500 г;
- морковь — 300 г;
- болгарский перец — 500 г;
- помидоры — 1 кг;
- сахар — 40–50 г;
- соль — 30–40 г;
- чеснок — 30 г;
- черный молотый перец — 1 ч. л.;
- уксус 9% — 20 мл;
- растительное масло — 150 мл.
Способ приготовления
- В котле или большой кастрюле разогрейте растительное масло.
- Добавьте нарезанный лук и обжарьте до легкого золотистого оттенка.
- Добавьте натертую морковь и тушите до мягкости.
- Добавьте натертую свеклу, перемешайте и тушите под крышкой 15–20 минут.
- Сладкий перец и помидоры измельчите блендером. Добавьте к овощам вместе с солью и сахаром.
- После закипания готовьте под крышкой 15 минут, затем ещё 20–30 минут без крышки, чтобы заготовка загустела.
- За 5 минут до готовности добавьте измельчённый чеснок, чёрный перец и уксус.
- Горячую массу разложите по стерилизованным банкам и сразу герметично закройте.
- Оставьте остывать при комнатной температуре.
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