Маринованная свекла с овощами: универсальная заготовка на зиму

Маринованная свекла. Фото: gospodynka.com.ua

Такой рецепт особенно удобен в конце сезона, когда нужно использовать много овощей. Заготовка получается густой, ароматной и насыщенной, а готовые банки можно хранить даже без погреба.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передаёт Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свекла — 1,5 кг;

лук — 500 г;

морковь — 300 г;

болгарский перец — 500 г;

помидоры — 1 кг;

сахар — 40–50 г;

соль — 30–40 г;

чеснок — 30 г;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

уксус 9% — 20 мл;

растительное масло — 150 мл.

Приготовление заготовки. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

В котле или большой кастрюле разогрейте растительное масло. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до легкого золотистого оттенка. Добавьте натертую морковь и тушите до мягкости. Добавьте натертую свеклу, перемешайте и тушите под крышкой 15–20 минут. Сладкий перец и помидоры измельчите блендером. Добавьте к овощам вместе с солью и сахаром. После закипания готовьте под крышкой 15 минут, затем ещё 20–30 минут без крышки, чтобы заготовка загустела. За 5 минут до готовности добавьте измельчённый чеснок, чёрный перец и уксус. Горячую массу разложите по стерилизованным банкам и сразу герметично закройте. Оставьте остывать при комнатной температуре.

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