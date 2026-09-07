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Головна Смак Мариновані буряки "3 в 1": універсальна заготовка, яка взимку рятує

Мариновані буряки "3 в 1": універсальна заготовка, яка взимку рятує

Ua ru
7 вересня 2026 15:44
Маринований буряк з овочами: універсальна заготівля на зиму
Мариновані буряки. Фото: gospodynka.com.ua

Такий рецепт особливо зручний наприкінці сезону, коли потрібно використати багато овочів. Заготівля виходить густою, ароматною та насиченою, а готові банки можна зберігати навіть без льоху.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • буряк — 1,5 кг;
  • цибуля — 500 г;
  • морква — 300 г;
  • болгарський перець — 500 г;
  • помідори — 1 кг;
  • цукор — 40–50 г;
  • сіль — 30–40 г;
  • часник — 30 г;
  • чорний мелений перець — 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 20 мл.;
  • олія — 150 мл.
рецепт маринованого буряка на зиму
Приготування заготовки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. У казані або великій каструлі розігрійте олію.
  2. Додайте нарізану цибулю та обсмажте до легкої золотистості.
  3. Додайте натерту моркву й тушкуйте до м’якості.
  4. Додайте натертий буряк, перемішайте та тушкуйте під кришкою 15–20 хвилин.
  5. Солодкий перець і помідори подрібніть блендером. Додайте до овочів разом із сіллю та цукром.
  6. Після закипання готуйте під кришкою 15 хвилин, потім ще 20–30 хвилин без кришки, щоб заготівля загусла.
  7. За 5 хвилин до готовності додайте подрібнений часник, чорний перець та оцет.
  8. Гарячу масу розкладіть у стерилізовані банки й одразу герметично закрийте.
  9. Залиште охолоджуватися за кімнатної температури.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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