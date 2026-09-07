Маринований буряк з овочами: універсальна заготівля на зиму

Мариновані буряки. Фото: gospodynka.com.ua

Такий рецепт особливо зручний наприкінці сезону, коли потрібно використати багато овочів. Заготівля виходить густою, ароматною та насиченою, а готові банки можна зберігати навіть без льоху.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

буряк — 1,5 кг;

цибуля — 500 г;

морква — 300 г;

болгарський перець — 500 г;

помідори — 1 кг;

цукор — 40–50 г;

сіль — 30–40 г;

часник — 30 г;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

оцет 9% — 20 мл.;

олія — 150 мл.

Приготування заготовки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

У казані або великій каструлі розігрійте олію. Додайте нарізану цибулю та обсмажте до легкої золотистості. Додайте натерту моркву й тушкуйте до м’якості. Додайте натертий буряк, перемішайте та тушкуйте під кришкою 15–20 хвилин. Солодкий перець і помідори подрібніть блендером. Додайте до овочів разом із сіллю та цукром. Після закипання готуйте під кришкою 15 хвилин, потім ще 20–30 хвилин без кришки, щоб заготівля загусла. За 5 хвилин до готовності додайте подрібнений часник, чорний перець та оцет. Гарячу масу розкладіть у стерилізовані банки й одразу герметично закрийте. Залиште охолоджуватися за кімнатної температури.

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