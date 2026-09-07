Маринований буряк з овочами: універсальна заготівля на зиму

Мариновані буряки "3 в 1": універсальна заготовка, яка взимку рятує
Ua ru
7 вересня 2026 15:44
Мариновані буряки. Фото: gospodynka.com.ua
Такий рецепт особливо зручний наприкінці сезону, коли потрібно використати багато овочів. Заготівля виходить густою, ароматною та насиченою, а готові банки можна зберігати навіть без льоху.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- буряк — 1,5 кг;
- цибуля — 500 г;
- морква — 300 г;
- болгарський перець — 500 г;
- помідори — 1 кг;
- цукор — 40–50 г;
- сіль — 30–40 г;
- часник — 30 г;
- чорний мелений перець — 1 ч. л.;
- оцет 9% — 20 мл.;
- олія — 150 мл.
Спосіб приготування
- У казані або великій каструлі розігрійте олію.
- Додайте нарізану цибулю та обсмажте до легкої золотистості.
- Додайте натерту моркву й тушкуйте до м’якості.
- Додайте натертий буряк, перемішайте та тушкуйте під кришкою 15–20 хвилин.
- Солодкий перець і помідори подрібніть блендером. Додайте до овочів разом із сіллю та цукром.
- Після закипання готуйте під кришкою 15 хвилин, потім ще 20–30 хвилин без кришки, щоб заготівля загусла.
- За 5 хвилин до готовності додайте подрібнений часник, чорний перець та оцет.
- Гарячу масу розкладіть у стерилізовані банки й одразу герметично закрийте.
- Залиште охолоджуватися за кімнатної температури.
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