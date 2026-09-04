Борщова заправка з буряком і помідорами: бабусин рецепт на зиму

Борщова заправка на зиму "Від бабусі": все в одній банці
Ua ru
4 вересня 2026 01:04
Борщова заправка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Ця заготівля стане справжньою допомогою в холодний сезон. Усі овочі вже протушковані та добре просочені спеціями, тому приготування борщу займає значно менше часу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- очищений буряк — 1,5 кг;
- морква — 1 кг;
- цибуля — 1 кг;
- помідори — 2 кг;
- болгарський перець — 500 г;
- перець чилі — 1–2 шт.;
- часник — 1 головка;
- олія — 250 мл;
- лавровий лист — 3 шт.;
- чорний перець — ½ ч. л.;
- сіль — 3 ст. л.;
- цукор — 5 ст. л.;
- оцет 9% — 70 мл.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати, моркву та буряк натерти, солодкий перець нарізати соломкою.
- Помідори подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку, чилі та часник також подрібнити.
- У великій каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю 8–10 хвилин. Додати моркву й буряк та готувати ще близько 10 хвилин.
- Додати обидва види перцю, помідори, часник, лавровий лист, чорний перець, сіль і цукор.
- Перемішати та тушкувати на слабкому вогні приблизно 30 хвилин.
- Додати оцет, перемішати й одразу зняти з плити.
- Гарячу заправку розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити.
- Банки перевернути, тепло накрити й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.
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