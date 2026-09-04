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Головна Смак Борщова заправка на зиму "Від бабусі": все в одній банці

Борщова заправка на зиму "Від бабусі": все в одній банці

Ua ru
4 вересня 2026 01:04
Борщова заправка з буряком і помідорами: бабусин рецепт на зиму
Борщова заправка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля стане справжньою допомогою в холодний сезон. Усі овочі вже протушковані та добре просочені спеціями, тому приготування борщу займає значно менше часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • очищений буряк — 1,5 кг;
  • морква — 1 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • помідори — 2 кг;
  • болгарський перець — 500 г;
  • перець чилі — 1–2 шт.;
  • часник — 1 головка;
  • олія — 250 мл;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • чорний перець — ½ ч. л.;
  • сіль — 3 ст. л.;
  • цукор — 5 ст. л.;
  • оцет 9% — 70 мл.
рецепт борщової заправки на зиму
Заправка для борщу. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати, моркву та буряк натерти, солодкий перець нарізати соломкою.
  2. Помідори подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку, чилі та часник також подрібнити.
  3. У великій каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю 8–10 хвилин. Додати моркву й буряк та готувати ще близько 10 хвилин.
  4. Додати обидва види перцю, помідори, часник, лавровий лист, чорний перець, сіль і цукор.
  5. Перемішати та тушкувати на слабкому вогні приблизно 30 хвилин.
  6. Додати оцет, перемішати й одразу зняти з плити.
  7. Гарячу заправку розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити.
  8. Банки перевернути, тепло накрити й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.

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консервація рецепт заготівля на зиму заправка для борщу
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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