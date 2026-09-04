Борщова заправка з буряком і помідорами: бабусин рецепт на зиму

Борщова заправка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля стане справжньою допомогою в холодний сезон. Усі овочі вже протушковані та добре просочені спеціями, тому приготування борщу займає значно менше часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

очищений буряк — 1,5 кг;

морква — 1 кг;

цибуля — 1 кг;

помідори — 2 кг;

болгарський перець — 500 г;

перець чилі — 1–2 шт.;

часник — 1 головка;

олія — 250 мл;

лавровий лист — 3 шт.;

чорний перець — ½ ч. л.;

сіль — 3 ст. л.;

цукор — 5 ст. л.;

оцет 9% — 70 мл.

Заправка для борщу. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати, моркву та буряк натерти, солодкий перець нарізати соломкою. Помідори подрібнити блендером або пропустити через м’ясорубку, чилі та часник також подрібнити. У великій каструлі розігріти олію, обсмажити цибулю 8–10 хвилин. Додати моркву й буряк та готувати ще близько 10 хвилин. Додати обидва види перцю, помідори, часник, лавровий лист, чорний перець, сіль і цукор. Перемішати та тушкувати на слабкому вогні приблизно 30 хвилин. Додати оцет, перемішати й одразу зняти з плити. Гарячу заправку розкласти у стерилізовані банки та герметично закрити. Банки перевернути, тепло накрити й залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному місці.

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