Борщова заправка з буряком: швидка основа для зимового борщу

Заготовка на зиму з буряків та помідорів: 15 хвилин і борщ на столі
Ua ru
30 серпня 2026 16:44
Заготовка на зиму з буряків та помідорів. Фото: smachnenke.com.ua
Така заготівля особливо зручна в холодну пору року, коли хочеться швидко приготувати домашній борщ без тривалого нарізання та обсмажування овочів. Заправка добре зберігає насичений колір, смак і аромат свіжих овочів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- буряк — 3 кг;
- помідори — 3 кг;
- морква — 1 кг;
- квасоля — 600 г;
- цибуля — 1 кг;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 180 г;
- оцет 9% — 160 г;
- олія — 400 мл.
Спосіб приготування
- Квасолю заздалегідь замочити, відварити до готовності та відкласти.
- Помідори нарізати й пропустити через м’ясорубку.
- Додати сіль, цукор та олію, довести до кипіння.Додати подрібнену цибулю та варити 10 хвилин.
- Буряк і моркву натерти на великій тертці, перекласти до томатної маси.
- Накрити кришкою та тушкувати приблизно 30 хвилин, періодично перемішуючи.
- Додати готову квасолю та оцет, перемішати й проварити ще 5 хвилин.
- Гарячу заправку розкласти у стерилізовані банки. За бажанням наповнені банки додатково стерилізувати 10 хвилин після закипання води.
- Закатати, перевернути банки догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.
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