Борщова заправка з буряком: швидка основа для зимового борщу

Заготовка на зиму з буряків та помідорів. Фото: smachnenke.com.ua

Така заготівля особливо зручна в холодну пору року, коли хочеться швидко приготувати домашній борщ без тривалого нарізання та обсмажування овочів. Заправка добре зберігає насичений колір, смак і аромат свіжих овочів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

буряк — 3 кг;

помідори — 3 кг;

морква — 1 кг;

квасоля — 600 г;

цибуля — 1 кг;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 180 г;

оцет 9% — 160 г;

олія — 400 мл.

Квасоля та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Квасолю заздалегідь замочити, відварити до готовності та відкласти. Помідори нарізати й пропустити через м’ясорубку. Додати сіль, цукор та олію, довести до кипіння.Додати подрібнену цибулю та варити 10 хвилин. Буряк і моркву натерти на великій тертці, перекласти до томатної маси. Накрити кришкою та тушкувати приблизно 30 хвилин, періодично перемішуючи. Додати готову квасолю та оцет, перемішати й проварити ще 5 хвилин. Гарячу заправку розкласти у стерилізовані банки. За бажанням наповнені банки додатково стерилізувати 10 хвилин після закипання води. Закатати, перевернути банки догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

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