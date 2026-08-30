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Головна Смак Заготовка на зиму з буряків та помідорів: 15 хвилин і борщ на столі

Заготовка на зиму з буряків та помідорів: 15 хвилин і борщ на столі

Ua ru
30 серпня 2026 16:44
Борщова заправка з буряком: швидка основа для зимового борщу
Заготовка на зиму з буряків та помідорів. Фото: smachnenke.com.ua

Така заготівля особливо зручна в холодну пору року, коли хочеться швидко приготувати домашній борщ без тривалого нарізання та обсмажування овочів. Заправка добре зберігає насичений колір, смак і аромат свіжих овочів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • буряк — 3 кг;
  • помідори — 3 кг;
  • морква — 1 кг;
  • квасоля — 600 г;
  • цибуля — 1 кг;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 180 г;
  • оцет 9% — 160 г;
  • олія — 400 мл.
рецепт борщової заправки на зиму
Квасоля та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Квасолю заздалегідь замочити, відварити до готовності та відкласти.
  2. Помідори нарізати й пропустити через м’ясорубку.
  3. Додати сіль, цукор та олію, довести до кипіння.Додати подрібнену цибулю та варити 10 хвилин.
  4. Буряк і моркву натерти на великій тертці, перекласти до томатної маси.
  5. Накрити кришкою та тушкувати приблизно 30 хвилин, періодично перемішуючи.
  6. Додати готову квасолю та оцет, перемішати й проварити ще 5 хвилин.
  7. Гарячу заправку розкласти у стерилізовані банки. За бажанням наповнені банки додатково стерилізувати 10 хвилин після закипання води.
  8. Закатати, перевернути банки догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

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консервація рецепт заправка для борщу буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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