Заправка для борща со свеклой: быстрая основа для зимнего борща

Заготовка на зиму из свеклы и помидоров: 15 минут и борщ на столе
Ua ru
30 августа 2026 16:44
Заготовка на зиму из свеклы и помидоров. Фото: smachnenke.com.ua
Такая заготовка особенно удобная в холодное время года, когда хочется быстро приготовить домашний борщ без длительной нарезки и обжаривания овощей. Заправка хорошо сохраняет насыщенный цвет, вкус и аромат свежих овощей.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- свекла — 3 кг;
- помидоры — 3 кг;
- морковь — 1 кг;
- фасоль — 600 г;
- лук — 1 кг;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 180 г;
- уксус 9% — 160 г;
- растительное масло — 400 мл.
Способ приготовления
- Фасоль заранее замочить, отварить до готовности и отложить.
- Помидоры нарезать и пропустить через мясорубку.
- Добавить соль, сахар и масло, довести до кипения. Добавить измельченный лук и варить 10 минут.
- Свеклу и морковь натереть на крупной терке, переложить в томатную массу.
- Накрыть крышкой и тушить примерно 30 минут, периодически перемешивая.
- Добавить готовую фасоль и уксус, перемешать и проварить ещё 5 минут.
- Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам. По желанию наполненные банки дополнительно стерилизовать 10 минут после закипания воды.
- Закатать, перевернуть банки вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.
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