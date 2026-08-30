Заправка для борща со свеклой: быстрая основа для зимнего борща

Заготовка на зиму из свеклы и помидоров. Фото: smachnenke.com.ua

Такая заготовка особенно удобная в холодное время года, когда хочется быстро приготовить домашний борщ без длительной нарезки и обжаривания овощей. Заправка хорошо сохраняет насыщенный цвет, вкус и аромат свежих овощей.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

свекла — 3 кг;

помидоры — 3 кг;

морковь — 1 кг;

фасоль — 600 г;

лук — 1 кг;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 180 г;

уксус 9% — 160 г;

растительное масло — 400 мл.

Фасоль и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Фасоль заранее замочить, отварить до готовности и отложить. Помидоры нарезать и пропустить через мясорубку. Добавить соль, сахар и масло, довести до кипения. Добавить измельченный лук и варить 10 минут. Свеклу и морковь натереть на крупной терке, переложить в томатную массу. Накрыть крышкой и тушить примерно 30 минут, периодически перемешивая. Добавить готовую фасоль и уксус, перемешать и проварить ещё 5 минут. Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам. По желанию наполненные банки дополнительно стерилизовать 10 минут после закипания воды. Закатать, перевернуть банки вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.

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