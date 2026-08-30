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Главная Вкус Заготовка на зиму из свеклы и помидоров: 15 минут и борщ на столе

Заготовка на зиму из свеклы и помидоров: 15 минут и борщ на столе

Ua ru
30 августа 2026 16:44
Заправка для борща со свеклой: быстрая основа для зимнего борща
Заготовка на зиму из свеклы и помидоров. Фото: smachnenke.com.ua

Такая заготовка особенно удобная в холодное время года, когда хочется быстро приготовить домашний борщ без длительной нарезки и обжаривания овощей. Заправка хорошо сохраняет насыщенный цвет, вкус и аромат свежих овощей.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • свекла — 3 кг;
  • помидоры — 3 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • фасоль — 600 г;
  • лук — 1 кг;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 180 г;
  • уксус 9% — 160 г;
  • растительное масло — 400 мл.
рецепт борщової заправки на зиму
Фасоль и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Фасоль заранее замочить, отварить до готовности и отложить.
  2. Помидоры нарезать и пропустить через мясорубку.
  3. Добавить соль, сахар и масло, довести до кипения. Добавить измельченный лук и варить 10 минут.
  4. Свеклу и морковь натереть на крупной терке, переложить в томатную массу.
  5. Накрыть крышкой и тушить примерно 30 минут, периодически перемешивая.
  6. Добавить готовую фасоль и уксус, перемешать и проварить ещё 5 минут.
  7. Горячую заправку разложить по стерилизованным банкам. По желанию наполненные банки дополнительно стерилизовать 10 минут после закипания воды.
  8. Закатать, перевернуть банки вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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