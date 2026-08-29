Маринованные помидоры с луком: сочная закуска на зиму

Маринованные помидоры с луком: нарезать и сложить в банку
Ua ru
29 августа 2026 12:04
Маринованные помидоры с луком. Фото: smachnenke.com.ua
Эта простая заготовка пригодится, когда захочется быстро приготовить домашнюю закуску к картофелю, мясу или праздничному столу. Помидоры пропитываются маринадом, а лук сохраняет приятную текстуру.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- помидоры — по количеству банок;
- лук репчатый — по вкусу.
Для маринада на 1 л воды:
- вода — 1 л;
- растительное масло — 100 мл;
- уксус — 100 мл;
- соль — 1 ст. л. с горкой;
- сахар — 1 стакан;
- листья смородины, вишни или эстрагона — по желанию.
Способ приготовления
- Плотные помидоры промыть и нарезать кружочками.
- Лук очистить и нарезать кольцами средней толщины.
- Стерилизованные банки по желанию дополнить листьями смородины, вишни или эстрагоном.
- Выложить помидоры и лук слоями, не слишком уплотняя.
- Для маринада смешать воду, соль, сахар и растительное масло.
- Довести до кипения, перемешать до растворения и влить уксус. Сразу снять с огня.
- Горячим маринадом залить овощи. Банки объемом 0,5 л стерилизовать около 10 минут, литровые — 12–15 минут.
- Готовые банки герметично закрыть, перевернуть и оставить под теплым одеялом до полного остывания.
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