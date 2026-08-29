Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Маринованные помидоры с луком: нарезать и сложить в банку

Маринованные помидоры с луком: нарезать и сложить в банку

Ua ru
29 августа 2026 12:04
Маринованные помидоры с луком: сочная закуска на зиму
Маринованные помидоры с луком. Фото: smachnenke.com.ua

Эта простая заготовка пригодится, когда захочется быстро приготовить домашнюю закуску к картофелю, мясу или праздничному столу. Помидоры пропитываются маринадом, а лук сохраняет приятную текстуру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • помидоры — по количеству банок;
  • лук репчатый — по вкусу.

Для маринада на 1 л воды:

  • вода — 1 л;
  • растительное масло — 100 мл;
  • уксус — 100 мл;
  • соль — 1 ст. л. с горкой;
  • сахар — 1 стакан;
  • листья смородины, вишни или эстрагона — по желанию.
рецепт маринованих помідорів з цибулею
Лук и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Плотные помидоры промыть и нарезать кружочками.
  2. Лук очистить и нарезать кольцами средней толщины.
  3. Стерилизованные банки по желанию дополнить листьями смородины, вишни или эстрагоном.
  4. Выложить помидоры и лук слоями, не слишком уплотняя.
  5. Для маринада смешать воду, соль, сахар и растительное масло.
  6. Довести до кипения, перемешать до растворения и влить уксус. Сразу снять с огня.
  7. Горячим маринадом залить овощи. Банки объемом 0,5 л стерилизовать около 10 минут, литровые — 12–15 минут.
  8. Готовые банки герметично закрыть, перевернуть и оставить под теплым одеялом до полного остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Читайте также:

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.

консервация рецепт заготовка на зиму маринованные помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации