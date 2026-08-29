Маринованные помидоры с луком: сочная закуска на зиму

Маринованные помидоры с луком. Фото: smachnenke.com.ua

Эта простая заготовка пригодится, когда захочется быстро приготовить домашнюю закуску к картофелю, мясу или праздничному столу. Помидоры пропитываются маринадом, а лук сохраняет приятную текстуру.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

помидоры — по количеству банок;

лук репчатый — по вкусу.

Для маринада на 1 л воды:

вода — 1 л;

растительное масло — 100 мл;

уксус — 100 мл;

соль — 1 ст. л. с горкой;

сахар — 1 стакан;

листья смородины, вишни или эстрагона — по желанию.

Лук и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Плотные помидоры промыть и нарезать кружочками. Лук очистить и нарезать кольцами средней толщины. Стерилизованные банки по желанию дополнить листьями смородины, вишни или эстрагоном. Выложить помидоры и лук слоями, не слишком уплотняя. Для маринада смешать воду, соль, сахар и растительное масло. Довести до кипения, перемешать до растворения и влить уксус. Сразу снять с огня. Горячим маринадом залить овощи. Банки объемом 0,5 л стерилизовать около 10 минут, литровые — 12–15 минут. Готовые банки герметично закрыть, перевернуть и оставить под теплым одеялом до полного остывания.

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