Маринованные помидоры со сладким маринадом: простая заготовка на зиму

Маринованные помидоры "9 ложек": рецепт маринада на 1,5 л воды
Эта заготовка понравится тем, кто любит насыщенные кисло-сладкие маринады. Помидоры получаются ароматными, а сочетание чеснока, укропа, хрена и острого перца делает их отличной закуской к домашним блюдам.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — столько, сколько поместится в банки;
- листья хрена;
- веточки укропа;
- лавровый лист;
- черный перец горошком;
- чеснок;
- острый перец — по желанию.
Для маринада на 1,5 л воды:
- соль — 1 ст. л. с горкой (35 г);
- сахар — 9 ст. л. (200 г);
- уксус 9% — 100 мл.
Способ приготовления
- Чистые банки подготовить удобным способом, а крышки прокипятить.
- На дно выложить хрен, укроп, лавровый лист и черный перец. Добавить нарезанный чеснок.
- Помидоры промыть, по желанию проколоть у плодоножки и плотно уложить в банки. Между ними добавить чеснок, укроп и острый перец.
- Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
- Воду слить в кастрюлю и измерить её объём. На 1,5 л воды добавить соль и сахар.
- Довести до кипения, а после растворения соли и сахара влить уксус. Проварить маринад еще 30–40 секунд.
- Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха.
- Герметично закрыть банки, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
- Хранить заготовку в прохладном тёмном месте.
Помидоры получаются сочными, ароматными и с приятным кисло-сладким вкусом.
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