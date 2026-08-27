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Главная Вкус Маринованные помидоры "9 ложек": рецепт маринада на 1,5 л воды

Маринованные помидоры "9 ложек": рецепт маринада на 1,5 л воды

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 01:04
Маринованные помидоры со сладким маринадом: простая заготовка на зиму
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка понравится тем, кто любит насыщенные кисло-сладкие маринады. Помидоры получаются ароматными, а сочетание чеснока, укропа, хрена и острого перца делает их отличной закуской к домашним блюдам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • помидоры — столько, сколько поместится в банки;
  • листья хрена;
  • веточки укропа;
  • лавровый лист;
  • черный перец горошком;
  • чеснок;
  • острый перец — по желанию.

Для маринада на 1,5 л воды:

  • соль — 1 ст. л. с горкой (35 г);
  • сахар — 9 ст. л. (200 г);
  • уксус 9% — 100 мл.
рецепт маринованих помідорів
Зелень и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Чистые банки подготовить удобным способом, а крышки прокипятить.
  2. На дно выложить хрен, укроп, лавровый лист и черный перец. Добавить нарезанный чеснок.
  3. Помидоры промыть, по желанию проколоть у плодоножки и плотно уложить в банки. Между ними добавить чеснок, укроп и острый перец.
  4. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут.
  5. Воду слить в кастрюлю и измерить её объём. На 1,5 л воды добавить соль и сахар.
  6. Довести до кипения, а после растворения соли и сахара влить уксус. Проварить маринад еще 30–40 секунд.
  7. Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха.
  8. Герметично закрыть банки, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
  9. Хранить заготовку в прохладном тёмном месте.

Помидоры получаются сочными, ароматными и с приятным кисло-сладким вкусом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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