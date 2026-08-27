Маринованные помидоры со сладким маринадом: простая заготовка на зиму

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Эта заготовка понравится тем, кто любит насыщенные кисло-сладкие маринады. Помидоры получаются ароматными, а сочетание чеснока, укропа, хрена и острого перца делает их отличной закуской к домашним блюдам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

помидоры — столько, сколько поместится в банки;

листья хрена;

веточки укропа;

лавровый лист;

черный перец горошком;

чеснок;

острый перец — по желанию.

Для маринада на 1,5 л воды:

соль — 1 ст. л. с горкой (35 г);

сахар — 9 ст. л. (200 г);

уксус 9% — 100 мл.

Зелень и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Чистые банки подготовить удобным способом, а крышки прокипятить. На дно выложить хрен, укроп, лавровый лист и черный перец. Добавить нарезанный чеснок. Помидоры промыть, по желанию проколоть у плодоножки и плотно уложить в банки. Между ними добавить чеснок, укроп и острый перец. Залить банки кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут. Воду слить в кастрюлю и измерить её объём. На 1,5 л воды добавить соль и сахар. Довести до кипения, а после растворения соли и сахара влить уксус. Проварить маринад еще 30–40 секунд. Кипящим маринадом залить помидоры до самого верха. Герметично закрыть банки, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания. Хранить заготовку в прохладном тёмном месте.

Помидоры получаются сочными, ароматными и с приятным кисло-сладким вкусом.

Читайте также:

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов зимних заготовок с огурцами

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму.

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года.

Рецепт квашеных огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца.

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %.

Маринованные огурцы на зиму "Горчичные": получаются пикантными и очень вкусными.