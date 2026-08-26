Маринованные помидоры без уксуса: ароматная зимняя заготовка

Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Такие помидоры получаются ароматными, сочными и с приятным кисло-сладким вкусом. Перец, лук, укроп и сельдерей придают маринаду насыщенный аромат, а прокалывание помидоров помогает сохранить их кожицу целой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится (для банки объемом 3 л):

помидоры — сколько поместится;

веточка укропа — 1 шт.;

зеленый сельдерей — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.;

душистый и черный перец — по вкусу;

лук — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.

Для маринада:

соль — 1 ст.л.;

сахар — 4 ст.л;

лимонная кислота — 1 ст.л;

вода — сколько поместится в банку.

Помидоры с луком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Чистую банку стерилизовать, крышку прокипятить. На дно выложить укроп, сельдерей, лавровый лист и перец. Лук нарезать кольцами. Сладкий перец очистить, разрезать на части, залить кипятком на 5 минут и слить воду. Плотные помидоры проколоть зубочисткой возле плодоножки. Наполнить ими банку, чередуя с луком и сладким перцем. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10–15 минут. Воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и лимонную кислоту. Довести до кипения и проварить 1–2 минуты. Горячим маринадом залить помидоры до самого верха и сразу герметично закрутить банку. Перевернуть вверх дном, накрыть одеялом и оставить на сутки. После остывания перенести в прохладное темное место.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Читайте также:

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.