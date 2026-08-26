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Главная Вкус Маринованные помидоры "Мамины": рецепт без уксуса на 3 л банку

Маринованные помидоры "Мамины": рецепт без уксуса на 3 л банку

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 01:04
Маринованные помидоры без уксуса: ароматная зимняя заготовка
Маринованные помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Такие помидоры получаются ароматными, сочными и с приятным кисло-сладким вкусом. Перец, лук, укроп и сельдерей придают маринаду насыщенный аромат, а прокалывание помидоров помогает сохранить их кожицу целой.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится (для банки объемом 3 л):

  • помидоры — сколько поместится;
  • веточка укропа — 1 шт.;
  • зеленый сельдерей — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • душистый и черный перец — по вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.

Для маринада:

  • соль — 1 ст.л.;
  • сахар — 4 ст.л;
  • лимонная кислота — 1 ст.л;
  • вода — сколько поместится в банку.
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Помидоры с луком. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Чистую банку стерилизовать, крышку прокипятить. На дно выложить укроп, сельдерей, лавровый лист и перец.
  2. Лук нарезать кольцами. Сладкий перец очистить, разрезать на части, залить кипятком на 5 минут и слить воду.
  3. Плотные помидоры проколоть зубочисткой возле плодоножки. Наполнить ими банку, чередуя с луком и сладким перцем.
  4. Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10–15 минут.
  5. Воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и лимонную кислоту.
  6. Довести до кипения и проварить 1–2 минуты.
  7. Горячим маринадом залить помидоры до самого верха и сразу герметично закрутить банку.
  8. Перевернуть вверх дном, накрыть одеялом и оставить на сутки.
  9. После остывания перенести в прохладное темное место.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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