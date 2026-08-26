Маринованные помидоры без уксуса: ароматная зимняя заготовка

Маринованные помидоры "Мамины": рецепт без уксуса на 3 л банку
Такие помидоры получаются ароматными, сочными и с приятным кисло-сладким вкусом. Перец, лук, укроп и сельдерей придают маринаду насыщенный аромат, а прокалывание помидоров помогает сохранить их кожицу целой.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (для банки объемом 3 л):
- помидоры — сколько поместится;
- веточка укропа — 1 шт.;
- зеленый сельдерей — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.;
- душистый и черный перец — по вкусу;
- лук — 1 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.
Для маринада:
- соль — 1 ст.л.;
- сахар — 4 ст.л;
- лимонная кислота — 1 ст.л;
- вода — сколько поместится в банку.
Способ приготовления
- Чистую банку стерилизовать, крышку прокипятить. На дно выложить укроп, сельдерей, лавровый лист и перец.
- Лук нарезать кольцами. Сладкий перец очистить, разрезать на части, залить кипятком на 5 минут и слить воду.
- Плотные помидоры проколоть зубочисткой возле плодоножки. Наполнить ими банку, чередуя с луком и сладким перцем.
- Залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10–15 минут.
- Воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и лимонную кислоту.
- Довести до кипения и проварить 1–2 минуты.
- Горячим маринадом залить помидоры до самого верха и сразу герметично закрутить банку.
- Перевернуть вверх дном, накрыть одеялом и оставить на сутки.
- После остывания перенести в прохладное темное место.
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