Мариновані помідори без оцту: ароматна зимова заготівля

Мариновані помідори "Мамині": рецепт без оцту на 3 л банку
Такі помідори виходять ароматними, соковитими та з приємним кисло-солодким смаком. Перець, цибуля, кріп і селера додають маринаду насиченого аромату, а проколювання помідорів допомагає зберегти їхню шкірку цілою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (для банки 3 л):
- помідори — скільки увійде;
- парасолька кропу — 1 шт.;
- зелена селера — до смаку;
- лавровий лист — 1 шт.;
- духмяний і чорний перець — до смаку;
- цибуля — 1 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.
Для маринаду:
- сіль — 1 ст.л.;
- цукор — 4 ст.л;
- лимонна кислота — 1 ст.л;
- вода — скільки поміститься в банку.
Спосіб приготування
- Чисту банку стерилізувати, кришку прокип’ятити. На дно викласти кріп, селеру, лавровий лист і перець.
- Цибулю нарізати кільцями. Солодкий перець очистити, розрізати на частини, залити окропом на 5 хвилин і злити воду.
- Щільні помідори проколоти зубочисткою біля плодоніжки. Наповнити ними банку, чергуючи з цибулею та солодким перцем.
- Залити окропом, накрити кришкою та залишити на 10–15 хвилин.
- Воду злити в каструлю, додати сіль, цукор і лимонну кислоту.
- Довести до кипіння та проварити 1–2 хвилини.
- Гарячим маринадом залити помідори до самого верху й одразу герметично закрутити банку.
- Перевернути догори дном, накрити ковдрою та залишити на добу.
- Після охолодження перенести у прохолодне темне місце.
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