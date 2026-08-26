Мариновані помідори без оцту: ароматна зимова заготівля

Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Такі помідори виходять ароматними, соковитими та з приємним кисло-солодким смаком. Перець, цибуля, кріп і селера додають маринаду насиченого аромату, а проколювання помідорів допомагає зберегти їхню шкірку цілою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для банки 3 л):

помідори — скільки увійде;

парасолька кропу — 1 шт.;

зелена селера — до смаку;

лавровий лист — 1 шт.;

духмяний і чорний перець — до смаку;

цибуля — 1 шт.;

солодкий перець — 1 шт.

Для маринаду:

сіль — 1 ст.л.;

цукор — 4 ст.л;

лимонна кислота — 1 ст.л;

вода — скільки поміститься в банку.

Помідори з цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Чисту банку стерилізувати, кришку прокип’ятити. На дно викласти кріп, селеру, лавровий лист і перець. Цибулю нарізати кільцями. Солодкий перець очистити, розрізати на частини, залити окропом на 5 хвилин і злити воду. Щільні помідори проколоти зубочисткою біля плодоніжки. Наповнити ними банку, чергуючи з цибулею та солодким перцем. Залити окропом, накрити кришкою та залишити на 10–15 хвилин. Воду злити в каструлю, додати сіль, цукор і лимонну кислоту. Довести до кипіння та проварити 1–2 хвилини. Гарячим маринадом залити помідори до самого верху й одразу герметично закрутити банку. Перевернути догори дном, накрити ковдрою та залишити на добу. Після охолодження перенести у прохолодне темне місце.

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