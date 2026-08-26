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Головна Смак Мариновані помідори "Мамині": рецепт без оцту на 3 л банку

Мариновані помідори "Мамині": рецепт без оцту на 3 л банку

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 01:04
Мариновані помідори без оцту: ароматна зимова заготівля
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Такі помідори виходять ароматними, соковитими та з приємним кисло-солодким смаком. Перець, цибуля, кріп і селера додають маринаду насиченого аромату, а проколювання помідорів допомагає зберегти їхню шкірку цілою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (для банки 3 л):

  • помідори — скільки увійде;
  • парасолька кропу — 1 шт.;
  • зелена селера — до смаку;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • духмяний і чорний перець — до смаку;
  • цибуля — 1 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.

Для маринаду:

  • сіль — 1 ст.л.;
  • цукор — 4 ст.л;
  • лимонна кислота — 1 ст.л;
  • вода — скільки поміститься в банку.
рецепт маринованих помідорів
Помідори з цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Чисту банку стерилізувати, кришку прокип’ятити. На дно викласти кріп, селеру, лавровий лист і перець.
  2. Цибулю нарізати кільцями. Солодкий перець очистити, розрізати на частини, залити окропом на 5 хвилин і злити воду.
  3. Щільні помідори проколоти зубочисткою біля плодоніжки. Наповнити ними банку, чергуючи з цибулею та солодким перцем.
  4. Залити окропом, накрити кришкою та залишити на 10–15 хвилин.
  5. Воду злити в каструлю, додати сіль, цукор і лимонну кислоту.
  6. Довести до кипіння та проварити 1–2 хвилини.
  7. Гарячим маринадом залити помідори до самого верху й одразу герметично закрутити банку.
  8. Перевернути догори дном, накрити ковдрою та залишити на добу.
  9. Після охолодження перенести у прохолодне темне місце.

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консервація рецепт мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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