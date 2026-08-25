Мариновані помідори з французькою гірчицею: пікантна закуска на зиму

Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля сподобається тим, хто любить насичені маринади з пряними нотками. Помідори залишаються соковитими, а гірчиця, часник і спеції роблять смак особливо виразним. Рецепт розрахований на невеликі півлітрові банки, тому таку консервацію зручно готувати порційно.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться (на одну банку 500 мл.):

помідори — скільки увійде;

лавровий лист — невеликий шматочок;

часник — 1–2 зубчики;

духмяний перець — до смаку;

чорний перець горошком — до смаку;

зерна коріандру — до смаку;

французька гірчиця — до смаку;

гострий перець — за бажанням.

Для маринаду:

вода — 1 л;

сіль — за рецептом;

цукор — за рецептом;

оцет 9% — за рецептом.

Помідори в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Чисті банки наповнити спеціями: додати лавровий лист, часник, перець, коріандр, французьку гірчицю та за бажанням гострий перець. Помідори вимити, обсушити, розрізати навпіл і видалити місце біля плодоніжки. Щільно укласти половинки у банки зрізом до скла. Для маринаду воду змішати із сіллю та цукром, довести до кипіння. Додати оцет, ще раз закип’ятити та зняти з вогню. Гарячим маринадом залити помідори до самого верху й прикрити кришками. Поставити банки в каструлю з гарячою водою на рушник. Після закипання стерилізувати півлітрові банки 10 хвилин. Обережно дістати банки, герметично закрити, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження. Зберігати консервацію у прохолодному темному місці.

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