Мариновані помідори з французькою гірчицею: пікантна закуска на зиму

Мариновані помідори "по-французьки": рецепт для 0,5 банок
Ця заготівля сподобається тим, хто любить насичені маринади з пряними нотками. Помідори залишаються соковитими, а гірчиця, часник і спеції роблять смак особливо виразним. Рецепт розрахований на невеликі півлітрові банки, тому таку консервацію зручно готувати порційно.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на одну банку 500 мл.):
- помідори — скільки увійде;
- лавровий лист — невеликий шматочок;
- часник — 1–2 зубчики;
- духмяний перець — до смаку;
- чорний перець горошком — до смаку;
- зерна коріандру — до смаку;
- французька гірчиця — до смаку;
- гострий перець — за бажанням.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- сіль — за рецептом;
- цукор — за рецептом;
- оцет 9% — за рецептом.
Спосіб приготування
- Чисті банки наповнити спеціями: додати лавровий лист, часник, перець, коріандр, французьку гірчицю та за бажанням гострий перець.
- Помідори вимити, обсушити, розрізати навпіл і видалити місце біля плодоніжки. Щільно укласти половинки у банки зрізом до скла.
- Для маринаду воду змішати із сіллю та цукром, довести до кипіння.
- Додати оцет, ще раз закип’ятити та зняти з вогню.
- Гарячим маринадом залити помідори до самого верху й прикрити кришками.
- Поставити банки в каструлю з гарячою водою на рушник.
- Після закипання стерилізувати півлітрові банки 10 хвилин.
- Обережно дістати банки, герметично закрити, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.
- Зберігати консервацію у прохолодному темному місці.
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