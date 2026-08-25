Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Мариновані помідори "по-французьки": рецепт для 0,5 банок

Мариновані помідори "по-французьки": рецепт для 0,5 банок

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 15:04
Мариновані помідори з французькою гірчицею: пікантна закуска на зиму
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля сподобається тим, хто любить насичені маринади з пряними нотками. Помідори залишаються соковитими, а гірчиця, часник і спеції роблять смак особливо виразним. Рецепт розрахований на невеликі півлітрові банки, тому таку консервацію зручно готувати порційно.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться (на одну банку 500 мл.):

  • помідори — скільки увійде;
  • лавровий лист — невеликий шматочок;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • духмяний перець — до смаку;
  • чорний перець горошком — до смаку;
  • зерна коріандру — до смаку;
  • французька гірчиця — до смаку;
  • гострий перець — за бажанням.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • сіль — за рецептом;
  • цукор — за рецептом;
  • оцет 9% — за рецептом.
рецепт маринованих помідорів
Помідори в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Чисті банки наповнити спеціями: додати лавровий лист, часник, перець, коріандр, французьку гірчицю та за бажанням гострий перець.
  2. Помідори вимити, обсушити, розрізати навпіл і видалити місце біля плодоніжки. Щільно укласти половинки у банки зрізом до скла.
  3. Для маринаду воду змішати із сіллю та цукром, довести до кипіння.
  4. Додати оцет, ще раз закип’ятити та зняти з вогню.
  5. Гарячим маринадом залити помідори до самого верху й прикрити кришками.
  6. Поставити банки в каструлю з гарячою водою на рушник.
  7. Після закипання стерилізувати півлітрові банки 10 хвилин.
  8. Обережно дістати банки, герметично закрити, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.
  9. Зберігати консервацію у прохолодному темному місці.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Читайте також:

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.

консервація рецепт мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації