Мариновані помідори з солодким маринадом: проста заготівля на зиму

Мариновані помідори "9 ложок": рецепт маринада на 1,5 л води
Ця заготівля сподобається тим, хто любить насичені кисло-солодкі маринади. Помідори виходять ароматними, а поєднання часнику, кропу, хрону та гострого перцю робить їх чудовою закускою до домашніх страв.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — скільки поміститься у банки;
- листя хрону;
- парасольки кропу;
- лаврове листя;
- чорний перець горошком;
- часник;
- гострий перець — за бажанням.
Для маринаду на 1,5 л води:
- сіль — 1 ст. л. з гіркою (35 г);
- цукор — 9 ст. л. (200 г);
- оцет 9% — 100 мл.
Спосіб приготування
- Чисті банки підготувати зручним способом, а кришки прокип’ятити.
- На дно викласти хрін, кріп, лавровий лист і чорний перець. Додати нарізаний часник.
- Помідори промити, за бажанням проколоти біля плодоніжки та щільно розкласти у банки. Між ними додати часник, кріп і гострий перець.
- Залити банки окропом, накрити кришками й залишити на 15 хвилин.
- Воду злити в каструлю та виміряти її об’єм. На 1,5 л води додати сіль і цукор.
- Довести до кипіння, а після розчинення солі та цукру влити оцет. Проварити маринад ще 30–40 секунд.
- Киплячим маринадом залити помідори до самого верху.
- Герметично закрити банки, перевернути, укутати та залишити до повного охолодження.
- Зберігати заготівлю у прохолодному темному місці.
Помідори виходять соковитими, ароматними та з приємним кисло-солодким смаком.
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