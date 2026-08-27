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Головна Смак Мариновані помідори "9 ложок": рецепт маринада на 1,5 л води

Мариновані помідори "9 ложок": рецепт маринада на 1,5 л води

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 01:04
Мариновані помідори з солодким маринадом: проста заготівля на зиму
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Ця заготівля сподобається тим, хто любить насичені кисло-солодкі маринади. Помідори виходять ароматними, а поєднання часнику, кропу, хрону та гострого перцю робить їх чудовою закускою до домашніх страв.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • помідори — скільки поміститься у банки;
  • листя хрону;
  • парасольки кропу;
  • лаврове листя;
  • чорний перець горошком;
  • часник;
  • гострий перець — за бажанням.

Для маринаду на 1,5 л води:

  • сіль — 1 ст. л. з гіркою (35 г);
  • цукор — 9 ст. л. (200 г);
  • оцет 9% — 100 мл.
рецепт маринованих помідорів
Зелень та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Чисті банки підготувати зручним способом, а кришки прокип’ятити.
  2. На дно викласти хрін, кріп, лавровий лист і чорний перець. Додати нарізаний часник.
  3. Помідори промити, за бажанням проколоти біля плодоніжки та щільно розкласти у банки. Між ними додати часник, кріп і гострий перець.
  4. Залити банки окропом, накрити кришками й залишити на 15 хвилин.
  5. Воду злити в каструлю та виміряти її об’єм. На 1,5 л води додати сіль і цукор.
  6. Довести до кипіння, а після розчинення солі та цукру влити оцет. Проварити маринад ще 30–40 секунд.
  7. Киплячим маринадом залити помідори до самого верху.
  8. Герметично закрити банки, перевернути, укутати та залишити до повного охолодження.
  9. Зберігати заготівлю у прохолодному темному місці.

Помідори виходять соковитими, ароматними та з приємним кисло-солодким смаком.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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