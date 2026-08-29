Мариновані помідори з цибулею: соковита закуска на зиму

Мариновані помідори з цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Ця проста заготівля стане у пригоді, коли хочеться швидко приготувати домашню закуску до картоплі, м’яса чи святкового столу. Помідори просочуються маринадом, а цибуля зберігає приємну текстуру.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

помідори — за кількістю банок;

ріпчаста цибуля — за смаком.

Для маринаду на 1 л води:

вода — 1 л;

олія — 100 мл.;

оцет — 100 мл.;

сіль — 1 ст. л. з гіркою;

цукор — 1 склянка;

листя смородини, вишні або естрагон — за бажанням.

Цибуля та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Щільні помідори промити й нарізати кружальцями. Цибулю очистити та нарізати кільцями середньої товщини. Стерилізовані банки за бажанням доповнити листям смородини, вишні або естрагоном. Викласти помідори та цибулю шарами, не надто ущільнюючи. Для маринаду змішати воду, сіль, цукор та олію. Довести до кипіння, перемішати до розчинення та влити оцет. Одразу зняти з вогню. Гарячим маринадом залити овочі. Банки по 0,5 л стерилізувати близько 10 хвилин, літрові — 12–15 хвилин. Готові банки герметично закрити, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.

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