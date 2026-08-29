Мариновані помідори з цибулею: соковита закуска на зиму

Мариновані помідори з цибулею: нарізати та скласти в банку
Ua ru
29 серпня 2026 12:04
Мариновані помідори з цибулею. Фото: smachnenke.com.ua
Ця проста заготівля стане у пригоді, коли хочеться швидко приготувати домашню закуску до картоплі, м’яса чи святкового столу. Помідори просочуються маринадом, а цибуля зберігає приємну текстуру.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- помідори — за кількістю банок;
- ріпчаста цибуля — за смаком.
Для маринаду на 1 л води:
- вода — 1 л;
- олія — 100 мл.;
- оцет — 100 мл.;
- сіль — 1 ст. л. з гіркою;
- цукор — 1 склянка;
- листя смородини, вишні або естрагон — за бажанням.
Спосіб приготування
- Щільні помідори промити й нарізати кружальцями.
- Цибулю очистити та нарізати кільцями середньої товщини.
- Стерилізовані банки за бажанням доповнити листям смородини, вишні або естрагоном.
- Викласти помідори та цибулю шарами, не надто ущільнюючи.
- Для маринаду змішати воду, сіль, цукор та олію.
- Довести до кипіння, перемішати до розчинення та влити оцет. Одразу зняти з вогню.
- Гарячим маринадом залити овочі. Банки по 0,5 л стерилізувати близько 10 хвилин, літрові — 12–15 хвилин.
- Готові банки герметично закрити, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.
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